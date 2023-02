Un bacilo en la democracia boliviana

La causa de la situación crítica por la que atraviesa la democracia en el país tiene nombre y apellido: Evo Morales y el MAS.

Al presente, Bolivia enfrenta la posible pérdida total de su deteriorada y degradada democracia, así como la agudización a niveles alarmantes de las profundas divisiones que amenazan ominosamente la paz y la convivencia en el país. Esas son las consecuencias de la decisión de Morales de intentar aferrarse al poder desconociendo la voluntad popular que le negó la reelección indefinida en el referendo del 21F, violando la constitución que prohíbe la reelección después de dos mandatos (después de haber ido a una tercera reelección avalada por un cuestionado dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional, tribunal totalmente funcional al gobierno), y cometiendo fraude en la elección de octubre de 2019 de acuerdo al informe de la Organización de Estados Americanos de noviembre del mismo año.

Si Morales no hubiera intentado forzar su elección a un cuarto mandato, no habría que lamentar un cambio angustioso de gobierno que derivó en decenas de muertes, un gobierno interino improvisado justo cuando sobrevino la catástrofe del Covid, el gobierno revanchista de Arce Catacora y la profundización peligrosa de las que ya eran enormes brechas entre occidente y Santa Cruz, entre lo urbano y lo rural, y entre el MAS y el anti-MAS (representantes en gran medida del populismo autoritario por una parte y la democracia liberal por otra). Sin embargo, la génesis de la azarosa coyuntura actual se remonta a mucho antes en el tiempo, a cuando se cerraba el ciclo de la así denominada “democracia pactada”.

A partir de la recuperación de la democracia en 1982, y hasta, e incluyendo, la victoria electoral del MAS el 2005, ningún gobierno intentó prorrogarse en el poder y en todas las elecciones se respetó el resultado de las mismas aun cuando ganara la oposición.

En ese sentido, la elección de Sánchez de Lozada el 2002 no fue diferente. Lo que sí fue diferente fue el surgimiento de una oposición con gran arrastre popular (especialmente en el área rural y occidente del país) cuya dirigencia no estaba dispuesta a respetar las reglas de juego de la democracia, recurriendo a la violencia si esta le era funcional a sus propósitos. Ese fue el significado del eslogan “de la propuesta a la protesta,” cuyo significado en realidad era “o nuestra propuesta o la ingobernabilidad”, ingobernabilidad a base de paros y manifestaciones en puntos estratégicos cuya finalidad era el cambio a la fuerza de un gobierno legítima y legalmente constituido. Al hacer todo lo posible para derrocar un gobierno elegido por el voto popular, el MAS ya entonces demostró que no tenía ningún apego al concepto de democracia como sistema de gobierno para dirimir conflictos y diferencias a través de la voluntad popular expresada en las urnas; sólo aceptan el veredicto de las urnas cuando les conviene.

El principio del fin del ciclo de la “democracia pactada” probablemente contó con la ayuda financiera de Venezuela y Cuba, y aun del Perú, el cual tenía razones más bien de orden comercial para sacar a Bolivia de la carrera para exportar sus respectivas reservas de gas por el Pacífico. En ese objetivo geopolítico el MAS le hizo el juego al Perú, asestando un duro golpe a las perspectivas de nuestra principal fuente de divisas al reducir su mercado únicamente a Brasil y Argentina en vez de tener a todo el mundo como posible mercado, y por tanto a nuestras perspectivas de crecimiento económico.

Se puede analizar si fue o no “revolucionario” –el término más trillado del léxico político (seguido de cerca por la “refundación”)- lo que sobrevino al cambio del régimen pre MAS; el veredicto en cuanto a la supervivencia de una genuina democracia, sobre la base de la evidencia hasta ahora, es difícil de negar. En un contraste categórico y decisivo con la conducta del MAS, la denostada y condenada democracia “neoliberal” y “pactada” ratificó la vigencia de un sistema genuinamente democrático al conducir un proceso electoral intachable el 2005, con un Tribunal Supremo Electoral imparcial más allá de toda duda, que dio lugar al primer gobierno del MAS; al hacerlo, estaba introduciendo sin saberlo un bacilo fatal para la democracia en Bolivia.