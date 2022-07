Hace poco se ha presentado el libro “Un cafetal tan grande como Bolivia”, del impulsor del desarrollo Carlos Hugo Molina. Plantea una iniciativa muy valiosa para el país, que cuenta con todo mi apoyo. Para el acto de presentación en Santa Cruz mandé el siguiente texto, pues me encontraba ausente del país. Lo transcribo a continuación:

Querido Carlos Hugo:

En tu texto pones en valor dos argumentos esenciales que comparto plenamente y que, creo, son claves para entender el futuro del país.

El primer argumento es Bolivia. En tu libro por fin se habla de Bolivia. Bolivia es lo que nos convierte en seres universales y sin embargo, de modo temerario, en la vida pública y la vida política en el país, se ha dejado de hablar de Bolivia. O por lo menos, se ha dejado de poner a Bolivia como la base de la argumentación. Y por eso hoy me alegra que alguien hable de Bolivia. Me alegra que, por fin, alguien más salga de la visión partidaria, de la visión racial, de la visión regional, de la visiones ideológica, gremial y sindical; en suma, me alegra que alguien salga del mundillo de lo particular y se atreva a mirar la luz que convoca a la condición humana y que es la luz de lo universal.

Bolivia nos hace universales y muchos bolivianos han dejado de hablar de Bolivia justamente para negar nuestra condición universal y postular nuestra condición particular, particularista y sectaria.

Los seres humanos estamos repletos de tentaciones egoístas y particularistas pero a la vez, estamos siempre invitados —por la historia y la audacia del pensamiento— a vernos más allá del paisaje inmediato y a comprendernos como seres universales. Lo que nos universaliza a los bolivianos es Bolivia, Carlos Hugo. Y tu obra sobre el café, entendiéndolo como una cuestión boliviana, como un proceso donde intervienen, por angas o por mangas, bolivianos y bolivianas de cada región, de todas las edades, de todos los orígenes, de distintas identidades étnicas, de distintas creencias políticas y, en definitiva, donde intervienen los bolivianos desde su riquísima diversidad, es una obra sobre Bolivia. Es una obra que pone en valor a Bolivia, a la Nación boliviana y a los bolivianos como ciudadanos del mundo. Te agradezco y te felicito por abrazar esa línea de reflexión. Ya era hora.

La cooperación

El segundo argumento que pones en valor y que comparto plenamente es la visión de una sociedad que, para hace las cosas buenas de la vida, es capaz de combinar de modo virtuoso el esfuerzo privado y la cooperación colectiva. Es la idea de alianza que desplaza a la idea de lucha. Es la idea de sociedad que desplaza a la idea de enemigo. Es la idea de entendimiento que desplaza a la idea de polarización.

¿Quién dijo que para progresar hay que elegir enemigos y aniquilarlos? Bueno, quien lo hubiera dicho, creo que se equivoca. La historia de las grandes cosas en la vida es la historia de la cooperación entre las gentes.

Y el café nuestro, el café boliviano, es la historia viva de miles de emprendedores que se unifican y ponen a Bolivia en el mapa mundial de la calidad. Es la historia del trabajo de miles de familias que, entre todas, logran prosperidad para ellas mismas y para el país.

El individuo no tiene sentido alguno si no anida en lo colectivo. Porque lo humano solo se realiza en la convivencia. Somos seres llamados a la cooperación mutua, seres convocados por la solidaridad y el amor al prójimo. Por eso, la habilidad de impulsar la relación individuo/colectivo, o de impulsar la colaboración entre lo privado y lo público, es una de las más importantes habilidades a la hora de construir una sociedad exitosa. Y eso hace tu obra, Carlos Hugo. Nos cuenta la historia hermosa de miles de esfuerzos individuales y de emprendimientos personales, que se conjuntan en el esfuerzo colectivo y público de poner sobre las mesas de Bolivia y el mundo uno de los mejores cafés del planeta que es justamente, el café boliviano.

Gracias por recordarnos desde el café, la importancia de Bolivia y la importancia de la alianza y la solidaridad entre los bolivianos. Gracias por escribir esta obra. Tienes mi admiración y apoyo.