Un envenenado Día de los Inocentes

El Evangelio de San Mateo relata el furor de Herodes el Grande, rey de Israel bajo el dominio romano, cuando los Magos de Oriente no le dan referencia de cuál es el niño que ha nacido Rey de Israel y ordena matar a los menores de dos años que vivían en la ciudad de Belén (Mateo 2:16-18) –hoy en Palestina–, cumpliéndose lo profetizado en el Antiguo Testamento (Jeremías 31:15 y Miqueas 5:1) con el asesinato –según la tradición– de alrededor de 30 niños: Santos Inocentes. Esta matanza se recuerda el 28 de diciembre y –aunque la Iglesia Católica reza por todos los niños que no han podido nacer y los que han muerto víctimas del aborto– la cultura popular en España y en Hispanoamérica la ha transformado en una fiesta de bromas. Un día en que los medios pueden difundir –inocentada sin sonrojo– falsas noticias: mientras más mentirosas, más del humor se cuelgan.

Y en eso debo reconocer que quien pensó en realizar la aprehensión/secuestro del Gobernador de Santa Cruz tuvo una maquiavélica disposición para el engaño –aunque ¿pudo ser casualidad?–: Muchos el primer comentario llegado a través de las redes o de los grupos de WhatsApp –con la que supusimos captura de pantalla supuestamente “photoshopeada”– nos pasó como cachondeo; así se ganó tiempo para, en medio de una ciudad aligerada en festejos –y satisfecha por lo logrado para el censo tras muchísimos días de paro–, los aprehensores/secuestradores tomar cautivo sin resistencia pública al gobernador del departamento y llevarlo a la sede del gobierno en calidad de trofeo.

Porque Camacho es, como Añez y demás acusados de “golpe de Estado” por la utilitaria señora Patty, un trofeo para paliar la cobardía de Morales Ayma renunciando y huyendo tras fracasar en su golpe de Estado. La pregunta real es ¿cuánto podrá calmar Arce y su grey las acusaciones de “contubernio con la derecha” que han argüido los “radicales” del MAS (los evistas) y su jefe con esta manifestación del garrote ejecutivo? Si ese fue el objetivo, no creo que mucho ni, aun, poco: Ya el Jefazo se lo atribuyó como victoria de su celo y ya no son los momentos de 2021 cuando empezó la razia bajo esa írrita narrativa.

Pero si la aprehensión/secuestro –más violenta y sin la mediatización de la de Añez– no dará (supongo) plus de beneficio a Arce frente a su enemigo natural (Morales), ¿para qué le sirve al Gobierno enfrentarse con el departamento más poblado (hoy el más boliviano si sumamos las procedencias de todos sus habitantes) y el que más ingresos le da al Estado (ingresos que le volverán a menguar por los paros y bloqueos ciudadanos)? ¿Qué le beneficia a Arce –en su imagen– las protestas de vecinos, los bloqueos de carreteras, los edificios incendiados (¿o acaso los pirómanos fueron vándalos mandados?: no sería novedad)? ¿Por qué nuevamente –como en la batalla por el censo– Arce y su laya le brindan a Camacho el inapreciable beneficio de la victimización, no diré aún del martirologio? (¿Acaso Arce –o sus acólitos– no recuerda cómo Morales impulsó a Camacho como abanderado contra el fraude cuando lo bloqueó en el aeropuerto de El Alto?) ¿O es que la matonería oficial necesitaba esta patochada para obliterar las denuncias de Morales sobre teléfonos, DEA, cárteles, corrupción...?

No le encuentro explicación a lo sucedido. Legalmente es improcedente (en vacación judicial no proceden las aprehensiones), estratégicamente es un error (poner en contra la población de un departamento –y el de muchos fuera de él, sobre todo si ahora sí se suman voluntades en toda Bolivia– que, camachista de convicción o no, no dejará de apoyar a su Gobernador, además de las implicaciones políticas y económicas: desinversión, menor crecimiento –o decrecimiento–, desempleo entre otros, en un momento que los coreutas de Arce y Montenegro loan con laudes desproporcionados) y mediáticamente ante el mundo es un petardo mayúsculo (no los “petardos” de Morales y Montenegro y más allá de la cómplice progresía de El País de Madrid que sigue escribiendo “el derrocamiento de Morales” y se calla el fraude).

Al margen de las medidas cívicas de protesta que se tomen –la Universidad pública cruceña ya está en movilización permanente–, de la denuncia y de concitar la solidaridad y, aun más, la unidad del país –sin mensajes ambiguos–, es hora de la política y de los políticos, de unir todos estos elementos –y otros que aparezcan– en una estrategia coherente, única para toda la bolivianidad, de diáfana y firme defensa de la libertad y la democracia –antes que éstas sean sólo memoria–.