Un país real vive en un Estado imaginario

Un Estado imaginario es ese que te dice que “estamos saliendo adelante”, cuando la realidad es que hasta ahora no podemos encontrar dónde es ese “adelante”.

Comencemos a hablar-escribir, acerca del país real:

No hay “salida hacia adelante” cuando tenemos una insuficiencia de diésel que afecta de manera decisiva a la “cadena productiva del país”, no sólo al agro cruceño, me refiero a todo el transporte: camiones de carga de mercaderías de todo tipo, importación y exportación o tráfico interno, o cuando la maquinaria que trabaja caminos nacionales tiene problemas para dar continuidad a sus obras y, consideremos que los municipios y gobernaciones que se quejan porque no pueden conseguir más que el 20% del diésel que recibían (y no gratis) hace dos meses atrás; podemos también referirnos al transporte público urbano, donde los pasajeros viajan como sardinas (sin salsa, salvo sus sudores) porque el 30% del parque vehicular en condiciones de trabajar, está haciendo cola (fila) en surtidores y pudiera seguir pero creo que no hay necesidad de él.

Y no hablemos de las reservas de gas que ya no tenemos, para cumplir las exportaciones, generando divisas, así sea para poner contraparte en la importación de diésel y gasolinas que se va a subvencionar en el país y que vacían las “arcas” del Estado, para usar el viejo dicho, aunque a este paso, en poco tiempo, en un par de bolsas negras pudiera entrar todo el efectivo que tenemos.

Y no quiero hablar de la escasez de dólares que no se solucionó ni con la ley del oro... (ya pa´qué)

Pasemos a otro tema (dice la canción de Calamaro).

Un país real es el que en fecha 19 de mayo (hace menos de un mes) se entera “por otras fuentes” y no logra confirmación oficial de la noticia, que está referida a que Petrobras habría devuelto el campo Colpa, junto con Caranda, y la gente de YPFB está decidiendo si continúa o abandona el campo.

Tal cual, la “novedad” dice que el campo quedará en Hibernación, es decir, se procede al cierre de pozos productores y desactivación de las plantas de Colpa y Caranda en Santa Cruz. Esto nos lo han confirmado empleados de YPFB a los que ya se dio aviso; los contratistas también han sido avisados pero no quieren referirse al asunto, por razones obvias. El campo se cierra, aparentemente “porque no es comercial”. Se procede a cerrar la planta y los pozos, que produce 4.5 millones de pies cúbicos día, y cerca de 3.000 barriles de petróleo al mes, equivalente a 477 mil litros, cuando se sabe que hay campos que producen menos volúmenes de hidrocarburos y están operando actualmente con personal reducido.

Desconocemos “los porqués” de la decisión, pero sabemos que en YPFB no querrían hacerse cargo de las operaciones y han optado por la hibernación, “hasta que Petrobras” les haga la intervención del pozo CAR-1005 ubicado en la localidad de Caranda. Si el pozo es positivo, abrirían las plantas nuevamente, si el pozo es negativo empezarían con el abandono total del campo que ahora “hiberna”, lo que tiene como consecuencia que las comunidades y los municipios dejarían de recibir el IDH correspondiente.

Evidentemente es imposible negar que el campo es “eterno de viejo”, pero la noticia llega cuando en el país tenemos escasez, de gas y de líquidos y hay campos menores que siguen en actividad (vélo vos, dicen en el pueblo).

Nos han confirmado que el “trato ya fue firmado por YPFB”; expertos consultados nos aseguran que, lamentablemente, en 6 o 7 años más, así va a estar San Alberto y seguimos sin encontrar nada. Dicen los que saben que si YPFB perfora encima del ducto lo encuentra vacío... y así nos va.

Otro: El país real exporta electricidad a Argentina ¿Buena noticia? No tanto si se confirma que se lo hace con el precio de gas de consumo interno y no con el de exportación, como corresponde. La pregunta es ¿a qué precio queman el gas que genera electricidad de exportación? Pregunto porque, por allá por 2013, el país tenía problemas de abastecimiento de energía y el gobierno generó incentivos para que las empresas del PI de Santa Cruz (probablemente en otros lados también) generen su propia energía. Pues a esas empresas locales (que compraban como en $us 45 el MW), cuando llegó la escasez de gas, se les quitó la provisión, porque debían exportarlo y, ahora, ¿están vendiendo electricidad con precios subvencionados, cuando con Argentina tenemos un contrato de exportación de gas que vale más? ¡Exacto! Una vez se interconecte con ENDE, su precio estará en alrededor de 70U$ ¿Qué clase de negocio es ese? Saliendo adelante, Valverde, no se queje...exportando.

Más: Un país real no anuncia los operativos más grandes de la historia en el país en materia de narcotráfico y muestra “27 fábricas y 7 laboratorios” de cocaína con capacidad de producir 100 a 120 kilos diarios. Trabajaban unos 3 años y medio, sin que se los haya molestado, digamos que llegaron a producir unos 630 días nada más, y concluimos que llegaron a producir unas 44.1 TM. Detalle: en las factorías y laboratorios no encontraron drogas, como tampoco en el operativo de la fábrica del parque Noel Kempff, que producía entre 80 y 100 kilos día. Este funcionaba hace un año y medio ¡Operativos en fábricas vacías y abandonadas! Esa parece ser la idea.

No había cocaína en las factorías, pero se “exportó” en un avión alquilado (que casualidad) por BOA 478 kilos que se embarcaron en Viru Viru (se detuvo a 2 supuestos cargadores de los paquetes) eso implica una logística compleja y el gobierno nunca supo nada, hasta que les avisaron.

En Chile, se incautó una tonelada de estupefacientes, coca, marihuana y pasta base procedente de Bolivia. El “importador” es un boliviano preso por narcotráfico, ese es el país real, el que acopia una tonelada de droga y, vaya uno a saber cómo, pasa por las narices de los controles.

En Brasil, 14 toneladas de cocaína boliviana fueron incautadas en un operativo entre Europol, la policía brasileña y la paraguaya; no hablaron con los nacionales porque “están tomados por las fuerzas delincuenciales” ¿Entendés de lo que se trata? Del país real.

Última: Contrabandistas de autos chutos y ropa usada llegan a “acuerdos” por obras a cambio de protección y escondites, con pueblos fronterizos, abandonados por el Estado que sale adelante. Claro, el negocio es grande, se pueden dar ese lujo.

Según las noticias, esos mismos contratistas se enfrentan y derrotan a las fuerzas militares encargadas de la “lucha contra el contrabando”... ¿te das cuenta? Ese es el país real, el Estado imaginario paga por salir en la TV y en YouTube, porque de otra manera, nadie se entera que existe.

Así estamos, país.