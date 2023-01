Un último lamento por “enero negro”

Enero Negro es un elemento constitutivo ineludible en la memoria reciente de la llajta. No se puede pensar en Cochabamba como una comunidad política sin antes reflexionar, entender, apropiarse y conmemorar ese violento pedazo de historia que puso a examen el rol histórico integrador de la región.

Una década y media después de la masiva colisión de lo cívico y lo sindical sobre el lado sur del puente de Cala Cala, y de las violentas mini réplicas y escaramuzas que se desataron a lo largo de El Prado y la Plaza Colon entre grupos de jóvenes de clase media y la milicia cocalera de las Seis Federaciones, mirar a Cochabamba es ver una región a la que le ha tomado una generación empezar a cicatrizar sus heridas.

Abandonar el guion social de la fractura, renunciar a los imaginarios divididos y las identidades confrontadas, ha demandado de que una generación, mi generación completa, finalmente renuncie al sentimiento de derrota y asuma una actitud de aprendizaje respecto de lo acontecido.

Por supuesto que no todos hemos madurado igual esa dolorosa experiencia. Algunos de los jóvenes que fueron arrastrados en la euforia de la demagogia y la idealización de la calle como escenario de la política, no terminaron de procesar el trauma y se convirtieron en cincuentones que en lugar de darle cierre todavía buscan una revancha.

Como si una guerra tuviera héroes o villanos, aquellos que renunciaron a zanjar y pactar con el dolor emocional del 11/E, aun buscan que la generación de sus hijos les dé un desquite. Como si mereciéramos un desquite por una culpa compartida, como si sus hijos hubieran merecido ser intoxicados con la hiel del sentimiento de fracaso político paterno vertida en su leche, como si la generación de la pandemia tuviera una deuda con los del milenio.

Bolivia existe en un ciclo perverso de conflictividad estructural, lo sé porque Cochabamba cumple hoy 16 años del trágico “enero negro”, “El Enero de Cristian” titulaba algún diario años atrás, y al parecer lo vamos a conmemorar en medio de esa misa conflictividad inducida que fracturó Cochabamba el 11 de enero de 2007.

Estuve lo más cerca que se podía estar de los hechos, en una región escogida por elites económicas extremas a ambos lados del país para poner en moción la “guerra de razas” de Reinaga y Barberi.

Como flamante funcionario de la Prefectura de Cochabamba, me tocó ser testigo de la presión política de las elites autonomistas de Santa Cruz, que eligieron a Cochabamba como el emplazamiento para librar una primera batalla de agotamiento contra el gobierno de Evo Morales, una batalla táctica en la cual los cochabambinos seríamos una milicia auxiliar, cuando no victimas colaterales, en la batalla con la que Santa Cruz esperaba mermar la capacidad de daño del gobierno.

A década y media del suceso, mirando en retrospectiva, no conquistamos ni gloria ni épica, solo luto. Sin embargo, si me preguntaban aquel entonces, antes de ver el cuerpo de Cristian sobre la calzada, mi juventud me habría decir que cualquier costo valía la pena. Cuando eres joven, cuando estas intoxicado por narrativas y desconectado del largo término la ideología, la política y la vida se reducen a “una cuestión de huevos”.

No fue nuestra batalla, sino la de los cocaleros de Evo y la de los unionistas de Costas. Nada ganó Cochabamba, salvo el odio y la fractura de una sociedad vital para mantener la ilusión de una sola Bolivia. Bolcheviques y separatistas, las Seis Federaciones y la Nación Camba tuvieron su guerra, lograron fracturar Bolivia. Cochabamba solo cosechó las cicatrices.

Pequeños políticos locales, como Arturo Murillo, cosecharían sus propios curules. Cochabamba la tumbas y los traumas con los que ellos después harían campaña proselitista.

Viéndolo en perspectiva, jaloneados de ambos lados por extremistas, creíamos que nuestro deber era alinearnos, tomar partido, “asumir posición”, cuando el rol histórico de Cochabamba es y ha sido mucho más elevado: Mantener unido al país pese a los intentos de sus extremos de dividirlo; proteger el frágil equilibrio en que existe Bolivia.

En cambio, en enero de 2007, los “ventrílocuos” que entonces y ahora hablan por los ciudadanos, cercaron y convirtieron al prefecto Reyes Villa, que pagó la deuda social con las provincias y llevó a la gobernación a su récord histórico de ejecución presupuestaria, en rehén de su guerra particular.

Dieciséis años después Manfred ganó las elecciones municipales 2021 con la promesa de no hacer política sino de reconstruir una Cochabamba destruida por la confrontación. Ahora los mismos sectores radicales que destruyeron en una década Cochabamba pretenden que Manfred se constituya en general de su revancha.

Diputados que ni conocía, plataformas tan etéreas y volátiles como los partidos o los sindicatos de dos décadas atrás, tocan cuernos y tambores de guerra, llamando a otra generación al encono. Como el día que le costó la vida a Cristian, este 11 de enero no hay nada que ganar para Cochabamba ni para Bolivia en seguir el llamado a la confrontación de nuevos ávidos de protagonismo, solo ser la carne de cañón de una clase política que se siente amenazada por intuir que el tiempo ha llegado para su inevitable salida de escena.

No es culpa de Cochabamba la ironía de que la revolución se come a sus hijos. Ningún pueblo debe pagar sangrando el salvoconducto de sus políticos.