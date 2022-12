Una no feliz Navidad

Estimado Lector, es posible que Ud. haya pasado una linda Noche Buena, y que esta columna la esté leyendo no tan temprano en este domingo navideño, tal vez la lea mucho después, luego de los afanes que implica preparar una fiesta familiar, y encima disfrutarla, pero es posible que esté Ud. muy satisfecho, muy contento y hasta muy feliz. No quiero pasar a un sermón respecto a los que tienen menos, pero no puedo dejar de tener en mi pensamiento estos días la desgracia del prójimo.

Las navidades lejos de la familia, de los seres queridos, no son bellas, aún cuando estas están sobrevaloradas, pero no poder estar con los seres queridos porque uno está privado de libertad, debe ser más duro aún y debe ser mucho más duro estar privado de libertad porque uno ha sido juzgado y condenado por un crimen que no cometió, y debe ser aún mucho más angustiante que uno tiene una condena que lo mantendrá encerrado en la cárcel los siguientes 23 años, no sólo las siguientes 23 navidades, sino todos los días del año, todo el periodo más productivo de la vida de uno. Saber que uno se perderá el cotidiano de sus hijos mientras van creciendo, el de la madre mientras va envejeciendo.

William Kuschner está viviendo esa situación y es difícil ponerse en sus zapatos, porque su angustia es seguramente de las mayores, ser víctima de un juicio y una condena injusta. Ser víctima de un sistema judicial tan deleznable que es capaz de condenar a una persona por un crimen que no tuvo lugar.

El caso de Kuschner tiene unas particularidades para un feminicidio que lo convierten en único, curioso asesino el que escapa de la víctima y la tiene a ella persiguiéndolo, curioso arrollamiento intencional, hecho con la llanta trasera de un coche.

El proceso contra Kuschner y su posterior condena han obviado cientos de años de un desarrollo del sentido de la justicia, en primer lugar, la presunción de inocencia, la abusiva detención preventiva, mientras se dilucidaba un hecho que a todas luces era un hecho de tránsito con serios agravantes, incluida la presencia de alcohol tanto en quien manejaba el coche como en la joven que fue atropellada, (o que cayó junto al coche en movimiento), y obviamente el trágico final de esta.

Acusar a alguien por un delito que no cometió ya es una violencia mayor, a la que fue sometido el Sr. Kuschner desde el primer momento. Cuando esta acusación es mediática y altisonante, es aún peor, porque fue condenado por una opinión pública proclive a seguir a quien grita más fuerte.

En un sistema de justicia serio, en un país justo, sólo se puede condenar y, peor aún, sólo se puede dar la máxima condena si se tiene absoluta certeza del delito cometido. No es el caso del señor Kuschner, aun la descabellada acusación producto del dolor de la perdida de un ser querido no tenía el sustento y ni siquiera pudo ser confirmada en una muy pobre sentencia.

Kuschner no tenía motivos para matar a su expareja, tampoco tiene un historial violento y ese día se escapó y ella corrió detrás de él. Las fichas no encajan para condenarlo de un asesinato. ¿Por qué hicieron eso los jueces?

Los bolivianos de bien no pueden quedarse tranquilos, menear la cabeza y decir simplemente que es una pena lo que le pasó a Kuschner. Hace siete años una joven murió víctima de un accidente, nadie quiso ni planificó su muerte, ahora estamos viviendo la destrucción de la vida de un hombre relativamente joven, producida con premeditación y alevosía. No se ha hecho justicia, se ha hecho injusticia, a nombre de esta. Y curiosamente, si el feminicidio es considerado como el asesinato a una mujer por el hecho de ser mujer, lo que le pasa a Kuschner, no es producto de sus acciones, sino por el hecho de ser hombre. Si los bolivianos permitimos que una injusticia tan grande se consolide, no deberíamos poder mirarnos al espejo. Toca clamar por justicia.