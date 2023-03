Usos y costumbres no son muerte ni violencia excesiva

En Bolivia nuestros pueblos indígenas originarios y campesinos, como los ha denominado nuestra Constitución Política del Estado (CPE), aplican sus formas culturalmente propias para resolver sus conflictos buscando “conservar la armonía y el equilibrio”, lo que en general se conoce como usos y costumbres; estas prácticas fundamentalmente son para restablecer la relación de solidaridad y armonía en/para la comunidad, entre las personas y con la naturaleza. En ese marco es evidente que nuestros usos y costumbres no son sinónimo de violencia excesiva, destierro o muerte.

La misma Constitución, en su capítulo segundo, garantiza a los bolivianos y bolivianas como derecho fundamental “la vida”, “la integridad física, psicológica y sexual”, señalando enfáticamente que “nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”, además de indicar que en Bolivia “no existe pena de muerte”.

En cuanto a nosotras, las mujeres, nuestra Carta Magna expresa que “en particular las mujeres tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológia, tanto en la familia como en la sociedad” y eso por supuesto incluye al pueblo, comunidad, ayllu, etc.

Sin embargo lo sucedido en fechas recientes en el municipio de Uncía, al norte del departamento de Potosí, pone en tela de juicio la vigencia de los derechos humanos en Bolivia y el real cumplimiento de nuestra Constitución.

Bolivia entera ha quedado pasmada ante la noticia de los abusos cometidos contra Martín Choque, un indígena norte potosino quien por retirar la silla al presidente del partido de gobierno (quien acudió a un evento cultural con banderas y vítores propios de una campaña política) fue sometido a abusos donde sobró la violencia física y psicológica a él y su familia; tan extremos fueron, que provocaron la pérdida del bebé que su esposa llevaba en su vientre.

Frente a estos hechos la población boliviana reaccionó a unísono, rechazando el uso desproporcionado de la violencia y exigiendo justicia por la pérdida del bebé. La respuesta del partido de gobierno no se dejó esperar, que a través de diputados, senadores, delegado provincial, etc, pretendieron justificar tal inhumanidad con usos y costumbres, explicando que los indígenas, originarios y campesinos así resolvían sus problemas, no faltó quien incluso con Constitución en mano intentó justificar tal agresión, mintiendo de cara al país y desvirtuando nuestra justicia indígena originaria.

Los usos y costumbres que han sido mal usados como pretextos por cobardes para justificar sus acciones en muchedumbre, con vejámenes que sufrieron Martín y su familia, son comparables con aquellas torturas practicadas contras nuestros indígenas por los colonizadores españoles. Sólo por pensar distinto y pedir respeto a una manifestación cultural, Martín perdió su trabajo, sus tierras y a su wawita que venía en camino, fue obligado a huir e incluso a declararse públicamente en la clandestinidad.

Mientras esto sucedía la tibieza del Estado indignó a todos y todas, pues Uncía, al ser ciudad intermedia, cuenta con presencia del Estado a través de la policía, ejército, ministerio público, ministerio de justicia, defensor del pueblo y delegado provincial; representaciones de gobierno que deberían velar inmediatamente por el “derecho a la vida” de Martín y su familia, así como el restablecimiento del estado de derecho; tuvo que pasar casi una semana para que al fin desde la Defensoría del Pueblo se admita la existencia de tales hechos violentos.

Mientras Martín y su familia se declaraban en la clandestinidad, diarias eran las conferencias de prensa de organizaciones afines al Gobierno y los propios parlamentarios oficialistas, tanto así que incluso el delegado provincial (antes denominado subprefecto) en vez de adoptar una posición institucional y de paz, prefirió ser vocero de la parte violenta en el conflicto; estas apariciones públicas, propartido de gobierno, sostenían que Martín exageraba, otras voces más audaces vociferaban incluso de aborto provocado, en este marco, aseguraron que la violencia contra su esposa era una noticia falsa.

Desde La Paz, médicos que atendieron a Marlene (esposa de Martín) confirmaron en las últimas horas que efectivamente ella perdió su embarazo, a la vez que el alcalde de Uncía, frente a una evidente presión, incluso manifestaba públicamente en esa reunión, pedía disculpas y asumía el compromiso de convencer a Martín de retirar la denuncia que como víctima de estos hechos hizo.

¿A qué punto ha llegado Bolivia para que la víctima sea obligada a desistir de una denuncia, incluso cuando perdió a su bebé producto de ésta?

¿Dónde estaban y están las garantías a la mujer para vivir libre de violencia, mientras Marlene fue atacada hasta perder a su bebé?

¿Dónde está el estado de derecho?, cuya justicia reacciona ferozmente y de oficio cuando se trata del pintarrajeado de una pared, y frente a la pérdida de un bebé calla.

Es urgente que la actitud gubernamental de “laissez faire, laissez passer” (dejar hacer dejar pasar), quede fuera de lugar, cuando los hechos delictivos se comentan por los militantes del partido del gobierno, hoy por hoy el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Es vital que la Constitución Política del Estado prevalezca, como debe ser, frente a tanto abuso de la violencia por quienes creen que el Estado no les alcanza; o bien se creen también dueños del él.

Lograr el reconocimiento constitucional de las prácticas culturalmente propias en la administración de justica de nuestros pueblos indígenas originarios y campesinos, ha requerido de un trabajo denodado junto a las propias naciones originarias, así como demostrar a la población de Bolivia que “las ejecuciones y abusos al calor de las circunstancias”, NO son usos y costumbres de nuestros pueblos; para que por acciones como éstas, queden minusvaloradas al simple uso y abuso de la violencia; desechando de un plumazo el suma jakaña, suma qamaña, ñandereko, tekokawi, maraei y qhapajñan; practicados como un modo de vida política y social propia de paz, armonía y equilibrio.

La incomprensión, desconocimiento y silencio cómplice demostrados tanto por las personas que atacaron a Martín y a su familia, como por aquellas que tienen consigo una representación del Estado, pone en evidencia el desconocimiento absoluto de la Constitución y la propia la Ley de Deslinde Jurisdiccional que en su capítulo segundo de Derechos fundamentales y garantía constitucionales, expresa que “todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente (incluida la indígena, originaria campesina), prohíben y sancionan toda forma de violencia”, además de establecer claramente “es ilegal cualquier conciliación respecto de este tema”.

Por lo tanto así Martín o su esposa retiren la denuncia por los hechos que sufrieron, como lo comprometió el alcalde de Uncía, la investigación debe seguir hasta identificar y sancionar a los responsables como la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia lo establece.