Utama o la identidad tranquila

En Utama, la película boliviana más laureada en festivales del mundo, el dilema es desgarrador: optar por el apego a la tierra y a esa filosofía de vida que pregona por una manera digna de acabar el paso por este mundo o quizás alargar la vida en los hospitales de la ciudad. Y la forma en la que esos dilemas son tratados, produce una inevitable empatía con el dolor de los personajes. Así, sobre ese trasfondo altiplánico tan nuestro, asolado por la sequía, las angustias y alegrías de los personajes se nos muestra de una manera desarraigada, que uno podría situar la trama en el sur de Europa, por ejemplo, y la emoción y empatía sería la misma, pues el altiplano está ahí para dar asidero y contexto a la historia, pero no para imponerse como tema.

Quizás, con Utama se esté iniciando un ciclo en el que, en nuestra producción artística (y no solamente), “el otro diverso” deje de ser visto con exotismo, como problema o como un ser sublimado. De hecho, en Utama no hay ese “otro” porque uno se siente involucrado en la vida de esas personas simplemente sintiéndose parte de “la gran aventura humana”. No se percibe, pues, ninguna intención de sublimar a individuos o grupos que por azares de la vida pertenecen a tal o cual realidad sociocultural; no se presupone alguna moral en particular a X “grupo étnico”; no se hace de la “singularidad autóctona” un discurso político, como ha sido el caso (quizás justificado por la historia) de buena parte del cine boliviano que tiene a grupos autóctonos como asidero de las historias contadas.

Lo que esta obra nos propone es mirar nuestra diversidad sociocultural asumiéndola totalmente y con tranquilidad, sin el tensionamiento ni la bipolaridad que cierto discurso político e intelectual busca. Utama parece estar por encima de todo ello. Se advierte que es la obra de quienes han superado toda forma de racismo y paternalismo, incluso ese que se desprende de acciones bienintencionadas. Y ello se hace patente en “el amor y sus miserias” de Virgilio, mostrados sin “negarle humanidad”.

Incluso, esa suerte de “distancia cultural” que podría suponerse en un nieto citadino que no sabe hablar la lengua de sus abuelos, no es tema de la trama. Lejos, muy lejos estamos de la producción artística boliviana que hace de los grupos étnicos una “singularidad” y de la “distancia cultural” un dilema identitario y un conflicto existencial. En Utama no hay ese tipo de problemáticas. La “barrera lingüística” que a veces impone el abuelo para limitar la fluidez del diálogo con su nieto, habla de “distancias generacionales” y nada más. No se inscribe tal barrera en los tópicos de nuestra producción artística de “los desclasados”, etc. Utama nos propone, así, una mirada reconciliada, profundamente “tranquila”, a la diversidad que forma este país. Y si hace falta inscribir a esta obra en una corriente, diríamos que Utama es una obra “post indianista” y “post indigenista”.