Uyuni: El reflejo de la desestructuración de un turismo poco estructurado

Cuando un ícono turístico es vulnerado o perforado por sus propios correligionarios y sin la intervención del Estado es un camino sin retorno, con las consecuencias que se deberá asumir; le ocurrió recientemente a Machu Picchu por los problemas sociales y políticos que vivió Perú. Pero la diferencia es que este último no solo es un ícono sino una marca país, un emblema muy bien estructurado, consolidado en términos turísticos y su recuperación es un hecho, que contrasta con la ciudad de Uyuni y su Salar que nació a la vida turística sin planificación, sin estrategias sostenibles, sin la voluntad política de ser convertido en un verdadero producto turístico, sin ser hasta ahora una marca establecida, sin las intervenciones que ello conlleva. Se han hecho varios ejercicios con planes y proyectos, pero nada sostenibles, sigue ahí ofreciendo servicios deficientes donde la competencia es desleal y con precios que muchas veces no justifican el servicio, con una desorganización letal, ni hablar de la limpieza y la provisión de agua, especialmente en la ciudad.

¿Pero qué representa la palabra desestructurado? Hacer perder una estructura definida o no tener una forma estructurada, y la estructura en términos turísticos se define como el conjunto de recursos que se desarrollan sobre la infraestructura, asistiendo en la prestación de los servicios turísticos de calidad y que comprende: alojamiento, restaurante, instalaciones recreativas, agencias de turismo, oficinas de información, empresas de transportes y otras, y las características que definen la estructura del turismo son la totalidad, la permanencia y la interrelación, aspectos que al producto Salar de Uyuni no le acompañan, quedando como un ícono poco estructurado porque se lo ha promovido hasta ahora por su esencia: un majestuoso, maravilloso y único salar con tanta extensión, donde sólo los hoteles que lo bordean han hecho todos los esfuerzos para mejorar su imagen a través de su infraestructura y sus servicios.

Ahí vamos, no sólo es tener el producto como tal, sino darle los insumos fundamentales y necesarios para que sea parte de una oferta turística real, en el que todos los actores involucrados hagan la totalidad, la buena permanencia y en base a una interrelación cordial, permitiendo que ese producto crezca y sea sostenible en el tiempo para beneficio de las futuras generaciones, implica también dotarle al producto de servicios complementarios o de instalaciones recreativas que sean ingeniosas y atrayentes para el visitante nacional o extranjero, a eso se llama potenciar un producto turístico.

Pero si solo se proporciona el espacio físico o geográfico a la inversión privada y estiras la mano para cobrar una renta, a título de que es tu casa y que debes pagar por la utilización de ese espacio, no es el camino correcto, peor aún cuando pasa a la extorsión, de decir o me pagas o te vas. Estoy de acuerdo que las iniciativas privadas y de sus ganancias pocas o muchas, donen de manera voluntaria y en el marco de un acuerdo abierto y transparente en las intervenciones que podría necesitar la comunidad, sea haciendo campos deportivos, dotar de mobiliario, de material educativo o de construcción, de un tinglado, hasta de un museo que pueda ser manejado y administrado por la misma, o que al final se cobre una entrada al Salar pero que sea regulado y normado por el Estado, eso sería otra cosa, pero ponerle precio a gusto y antojo de los representantes de las comunidades es un atropello y un despropósito que no tiene límites, que se aleja de un estado de derecho y da pie a la desestructuración de un destino turístico que le falta estructurarse adecuadamente, pero que aun así es el sitio turístico que más ha crecido en proyección de visitantes nacionales y extranjeros en los últimos 10 a 15 años. Ante eso, el reto es mayor para fortalecerlo y no destruirlo.

Según testimonios, allá por el 2003 se pagaba entre uno o dos mil dólares a los comunarios, años después subió a 5 a 7 mil dólares, desde el 2019 son entre 10 a 15 mil dólares por hotel, si son tres la sumatoria se hace grande, la pregunta es, ¿Dónde va ese dinero?, al final este no es fondo del meollo, sino la forma cómo se extorsiona y sin medir las consecuencias para un Salar que podría generarle muchos ingresos no solo a la región de Potosí sino al país en su conjunto. Como alguien decía, “Cierto que no hay presencia estatal, pero no es por debilidad. Es una ausencia consciente, deliberada e intencional”.

Necesitamos más que nunca educación, capacitación y sensibilización, ayer fue la quema de los Domos, nadie dijo nada, hoy pueden ser los tres hoteles de sal, ¿Mañana a quiénes les tocará?