¿Vale la pena mejorar la educación fiscal en los colegios de Bolivia?

La respuesta corta a la pregunta del título es un rotundo sí. Alguien podría cuestionar si la educación fiscal o pública es de menor calidad que la privada y, si bien no conozco una evaluación formal, creo posible asegurar que sí. La razón para adelantar ese supuesto es que, si la educación privada no fuera mejor, no existiría como un negocio tan lucrativo; es decir, la mayoría de las familias que optan por la educación privada lo hacen debido a que es de conocimiento público que, en general, es mejor que la educación fiscal.

Dado que la educación está entre los deberes principales del Estado, parecería obvio que éste debería hacer fuertes inversiones de recursos financieros y de atención general a mejorarla. En este ensayo pongo a discusión una serie de aspectos sociales, económicos, ambientales y de salud pública que se verían positivamente impactados por una mejora en la educación fiscal en Bolivia. No discutiré el tema educativo de forma singular, pero puede tomarse como evidente que, mejorando el nivel de la educación en los colegios fiscales se eleva el nivel educativo general del país, con impactos positivos en todas las áreas. Parto del supuesto que, si la educación en la escuela del barrio fuera igual o mejor que las que ofrecen las escuelas privadas, la mayoría de las familias optarían por inscribir a sus hijos en las escuelas públicas.

Aspectos sociales

El periodo escolar provee el espacio físico y temporal donde niños y adolescentes (jóvenes de aquí en adelante) forman lazos de amistad y cooperación que suelen durar toda la vida. Si los jóvenes forman esos lazos con personas que habitan en el mismo barrio, esos lazos pueden fortalecerse con actividades fuera del ámbito escolar, como los deportes, fiestas y actividades vecinales. Esto no ocurre en los casos en que el joven debe regresar a su vecindario para hacer otras actividades, con grupos sociales con quienes no comparte la escuela. Si bien esto último podría ser una ventaja en cuanto a ampliar el horizonte social del individuo, lo más probable es que las actividades extra escolares no sean atractivas al joven, si se realizan con personas fuera de su ámbito escolar. También podría argumentarse que un ámbito social más restringido, en el caso de darse con el mismo entorno escolar, podría viciar las relaciones sociales de algunos jóvenes, que tenderán a formar lazos territoriales, que podrían devenir en pandillas; esto es algo que no está comprobado y que, de cualquier manera, podría controlarse de la misma forma en que se controla (mal o bien) siempre, con la policía y los vecinos, cuando las actividades alternativas no son suficientes.

Otro punto importante es que las escuelas privadas tienden a homogeneizar su estudiantado en función a las capacidades económicas de las familias que logran acceder a ella; es decir, las familias más solventes tienden a inscribir a sus vástagos en escuelas privadas más costosas. Por el contrario, si la escuela pública es la mejor opción, el estudiantado no revelaría tan fuertemente las condiciones económicas de sus estudiantes. Esto contribuiría de forma positiva a la integración de familias con distinta condición económica que conviven en el mismo barrio, facilitando de esa manera la comprensión y, posiblemente, la cooperación entre familias, con innegables impactos positivos a nivel social, incluyendo menos racismo y otros tipos de discriminación. Adicionalmente, la participación de los padres de familia en las escuelas públicas facilita la generación de proyectos de barrio, como huertas comunales, trabajos compartidos en iniciativas empresariales locales y otros a imaginar.

Aspectos económicos

El costo de la educación privada en Bolivia tiene un rango entre 130 y 4700 Bs (año 2017 (1). Si consideramos un monto de sólo Bs. 1000 por mes, podemos hacer un cálculo aproximado de la inversión global de la sociedad boliviana en educación (privada). Consideremos una población en edad escolar de 2.922.000 individuos, de los cuales unos 332.000 asisten a escuelas privadas (Ministerio de Educación 2020); el gasto sería de 332 millones de Bs. por mes (3.320 millones de Bs al año). Esto es algo más de 480 millones de US$, que puede compararse con el gasto público que, para 2020 alcanzaba unos 1.856 millones de US$ (3).

Está claro que la inversión privada puede ser muy significativa en términos del presupuesto familiar. Una familia con dos jóvenes en edad escolar estará invirtiendo mensualmente un equivalente a casi el salario mínimo nacional. En un año estará gastando lo suficiente para comprarse un vehículo a plazos, refaccionar los deterioros de su vivienda o, mejor en términos sociales, una inversión de capital a un negocio de pequeña escala o la contratación de personal de servicios para su vivienda, contribuyendo de esa manera al flujo económico nacional.

Aspectos ambientales

Debe quedar claro que los aspectos ambientales, en un momento histórico de crisis global, son de los más importantes a considerar. Consideremos que el 50% de los estudiantes debe moverse una distancia de al menos 1 km desde su hogar al colegio privado donde estudia; aunque será posible argumentar que esa estimación es muy conservadora. Tendíamos unos 150.000 estudiantes que requieren transporte. Si pensamos que un vehículo, ya sea de transporte público o privado, lleva un promedio de tres estudiantes, sumaríamos aproximadamente 50.000 km de recorrido por día, o 10 millones de km al año para los 200 días de escuela. Sin consideramos un promedio de 8 km/l de gasolina, y una emisión de 2,38 kg de CO2 por cada litro de gasolina (2), tendríamos que el transporte de nuestros escolares añade 2,975 millones de kg de CO2 por año a la atmósfera.

Es necesario recordar que las emisiones de CO2 están fuertemente correlacionadas con el calentamiento global. El calentamiento global, a su vez, es una de las amenazas a la biodiversidad, de la cual depende el ser humano para su subsistencia.

Aspectos de salud

El tiempo destinado a conducir un vehículo privado o a viajar en transporte público representan un riesgo para la salud, tanto por la exposición a accidentes, la exposición a enfermedades contagiosas y también al estrés derivado de las actividades de transporte. La asistencia a una escuela del barrio eliminaría de raíz esos problemas; a lo cual habría que añadir lo discutido en el acápite de aspectos ambientales, ya que un ambiente menos contaminado es también más saludable.

Conclusión

Es fuertemente obvio que el Estado boliviano debe invertir seriamente (no sólo dinero, sino tiempo y planificación) en la mejora de la educación pública. Las ventajas de lograr que la educación pública mejore y llegue a ser mejor que la privada son múltiples, tanto en lo socio-económico, como en los ambiental y de salud pública. Queda en el Estado boliviano la responsabilidad de llevar a cabo esta tarea, ya encomendada por le CPE.

Agradezco los comentarios de Ana M. Reyes, C Dunia Sandoval y Katia Loayza