Valentina, hoy es jueves 2 y así están las cosas...

Valentina Usseglio Lara, saliste el jueves 26 de enero de tu casa para no regresar nunca más. El hombre que te mató fue sentenciado a 30 años sin derecho a indulto en la cárcel de El Abra. Su mano asfixió tu futuro cuando solo tenías 22 años y terminó enviando el suyo detrás de las sombras de unas rejas hacinadas. Fue el primer feminicidio del año en Cochabamba.

Valentina, ya nadie podrá pedirte que le ayudes a contar los días que existen entre ese jueves 28 de enero y el jueves 9 de marzo en que se cumplirán 10 años de vida de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348). Esa ley debió servir para protegerte.

¿Tú sabías cómo le fue al país en esta última década en que debía haber disminuido el número de mujeres que mueren por ser mujeres? Los feminicidios subieron en más del 450 por ciento. Y desde hace dos años se espera que el anuncio de ajustes en dicha normativa por parte del ministro de Justicia, Iván Lima, se cumpla. ¿Tú crees que la nueva versión de la 348 no será una y otra vez violada como lo fue la aprobada en el 2013?

Valentina, los órganos del Estado nunca cumplieron a cabalidad la Ley 348. Sobre la justicia se ha escrito hasta el cansancio y por eso te cuento solo algunas de las formas en que dicha normativa nunca fue cumplida. Se ha dicho que policías, fiscales, jueces y personal médico revictimizan a las víctimas de violencia; se ha dicho que el dinero que reciben los operadores de justicia no alcanza para luchar contra la violencia; se ha dicho que existen fórmulas o chicanas para evitar que los agresores vayan a la cárcel; se ha dicho que no se aplica la perspectiva de género en todos los juicios que involucran a mujeres; se ha dicho que las cárceles están atestadas de presos; se ha dicho que en el área rural falta de todo; se ha dicho que hay sobrecarga de trabajo y que los juzgados no abastecen para tratar los casos de violencia; se ha dicho que las familias de las víctimas tienen que peregrinar por justicia mientras las y los hijos huérfanos quedan prácticamente en el limbo.

Valentina, hasta ahí son solo las consecuencias entre las que ahora tu nombre aparece al lado del número uno por ser el primer caso de feminicidio en Cochabamba en lo que va del año. ¿Qué planes tenías para el futuro?

Valentina, de las causas de los feminicidios se han olvidado. No se trabaja en prevención en los colegios, hogares e incluso instituciones y empresas. En todos esos espacios debieran estar transversalizados hace años contenidos vinculados con el enfoque de género y los derechos humanos en general y los derechos sexuales y reproductivos en particular. Pero no es así, a pesar de que la Ley 348 señala con exactitud quién debiera estar haciendo esas campañas.

El artículo 22 de la Ley 348 señala: “El Ministerio de Comunicación, en el ámbito de sus competencias, adoptará la siguiente medida: Diseño e implementación de una estrategia nacional de comunicación, que incluya campañas en medios masivos, dirigida a informar y sensibilizar sobre las causas, formas y consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como a desestructurar estereotipos patriarcales de subordinación y desvalorización de las mujeres, considerando la diversidad cultural y destinando para este fin los mismos recursos que asigna a la publicidad sobre temas estratégicos para el desarrollo nacional”.

¿Cuántas campañas de prevención de la violencia viste en tu corta vida Valentina? ¿En algún momento te dio la impresión de que el mismo dinero que el Gobierno destina a grandes campañas invertía en la lucha contra la violencia?

En el colegio y en el hogar debieron explicarle y hacerle entender a Randy Escalera Pardo que no puede obligar a una mujer a estar a su lado; que su pareja no es un objeto, no le pertenece; que si una enamorada quiere irse, debe dejarla seguir su camino sin lastimarla ni verbal ni físicamente; que todas las personas merecen respeto.

Ni quienes somos periodistas nos salvamos, eso es bueno que lo sepas. Debemos vigilar que se cumplan los derechos humanos de la ciudadanía. Así lo indica el artículo primero de nuestros códigos. Sin embargo, poco trabajamos en vigilancia y tampoco lo hacemos en prevención como nos pide la Ley 348.

Valentina, mirando al trasluz tu blanco ataúd, así están las cosas en el país que debió cuidarte desde que abriste por primera vez los ojos para que no tuvieras que cerrarlos para siempre cuando solo tenías 22 años.

