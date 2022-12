Verde no te quiero ver

Hoy La Paz tiene tonos grises de concreto y cemento como resultado de la mirada desarrollista dominante, que va de la mano del URBANISMO DEPREDADOR. No solamente atravesamos procesos de gentrificación criolla (vida de barrio reemplazada por negocios diversos), sino también graves omisiones en la preservación del patrimonio (todo se destruye y se puede destruir para maximizar el uso del suelo). Son casi nulas las prácticas de sustentabilidad ambiental y menos aún una concepción de ciudad cuidadora pensada para adultos mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Ciertos sectores han recibido con aplausos los recientes proyectos arquitectónicos de la ciudad de El Alto y La Paz. El común denominador de estas obras (públicas y privadas) es la creciente depredación de la naturaleza, asumida como recurso desechable, cuando se trata de optimizar superficies que generar ingresos financieros.

Los territorios urbanos sufren despojos diversos, el cemento reemplaza la vegetación y los árboles. No se libra ningún sector socioeconómico. Cada vez son menos los espacios por donde transitar, las áreas verdes (naturales) que disfrutar, ni siquiera a modo de ornamento. Olvidando, tal como dice la legislación paceña de uso de suelos vigente, que las áreas verdes “contribuyen a mejorar la calidad de vida y el espacio urbano, como ser plazas, parques, miradores y apachetas”. Este problema debe analizarse, tanto desde la perspectiva estructural y cotidiana.

Primero, es clara la vulneración a las leyes existentes (construcciones y espacios públicos llenos de barreras arquitectónicas, los cada vez menos incentivos e incentivados para tener al menos alguna jardinera). Otro claro ejemplo, es la ya abrogada ordenanza 046, que deviene de una praxis de autorizaciones discrecionales a ciertas edificaciones. Más allá de los personajes y/o autoridades de turno, el urbanismo depredador ignora por completo el derecho a la ciudad. Este quid del asunto, es desplazado rápidamente de la agenda pública y mediática.

Por otra parte, las y los ciudadanos no están exentos de responsabilidad. Llevamos adelante “micro” prácticas destructivas que poco a poco generan un daño exponencial. Basura en las fuentes, ríos, calles y laderas, en los cada vez más reducidos y descuidados jardines, los basureros destruidos, indiferencia desesperanzada ante la posibilidad del bien común. Ese hacer y dejar pasar, demuestra no sólo una ausente educación socio-ambiental, sino un desprecio por la naturaleza y una oda al “desarrollo” entendido solamente como capacidad adquisitiva y la contemplación de infraestructura ostentosa (que, por cierto, no hace que seamos más o menos desarrollados, si pensamos esta categoría como polisémica y multidimensional).

Esto no ocurre en La Paz de forma aislada, sino en un entorno nacional en el que los bosques, áreas protegidas y la Amazonía son incendiadas. Sospechosamente “nadie” sabe de causas, ni responsables específicos. Se trata de una sistemática legitimación de un foco de ilegalidades, corrupción y destrucción extendidas en todo el país. Esta complicidad oscilante entre los incendios, las leyes, las ordenanzas y las prácticas cotidianas tienen un trasfondo de depredación social y ambiental.

No hay derechos de la Madre Tierra que valgan, salvo discursos armados estratégicamente “for export”, no hay gestión departamental o municipal articulada que den un giro a las prácticas destructivas. Nos quedan los árboles artificiales de navidad, el pasto sintético de canchas y edificios, los murales que dentro y fuera de las infraestructuras engalanan simbólicamente la biodiversidad de país, junto a las enredaderas “made in China” que huelen al mercurio de nuestros ríos contaminados.

Diversas autoridades y ciertos sectores de ciudadanas y ciudadanos ensalzan una aspiración de ser “ciudad maravilla” y un país pro Madre Tierra, mientras las prácticas de destrucción irreversible, dicen a gritos “Verde no te quiero ver”.