Viejos y nuevos retos de América Latina

La revista The Economist en su edición de 15 días atrás publicó un extenso reporte sobre América Latina. El artículo principal suscrito por Michael Reid sostiene que América Latina, luego de un periodo de estancamiento relativo en la década pasada seguida de la crisis del Covid-19 y de una modesta recuperación en 2021, se encuentra inmovilizada en la trampa de los países de ingreso medio, clases medias emergentes con expectativas frustradas, sistemas políticos disfuncionales y fragmentados, protestas recurrentes en las calles y sociedades polarizadas, todo lo cual puede colocar al sistema democrático en serio riesgo.

Doce años antes la misma revista aventuraba el inicio de “la década de América Latina”. Claramente el presagio fue demasiado optimista. Lo cierto es que nuestra región continúa sin resolver o consolidar viejos retos y enfrenta algunos nuevos que aumentan el desafío para nuestros líderes políticos y empresariales. Veamos algunos.

El sistema democrático es uno de los activos de América Latina. En general, en la mayoría de los países los presidentes y parlamentarios son elegidos en elecciones libres, transparentes y competitivas. Pero hay retrocesos. Perder ese activo sería retroceder 40 años. Preservar la democracia, los derechos humanos y las libertades individuales es un primer reto. Veamos otros en el frente interno y externo.

La pobreza en América Latina disminuyó consistentemente hasta llegar al 27,8 % en 2014. Desde entonces ha aumentado todos los años y la Cepal estima que como consecuencia de la guerra en Ucrania llegue al 37,8% en 2022. Con las previsiones de crecimiento de la economía mundial y regional a la baja, tasas de interés al alza y el conflicto en Europa sin visos de solución, la pobreza aumentará. Sin los ingentes recursos disponibles hasta 2014 y con limitaciones fiscales cada vez mayores, ¿cuál será la respuesta de los gobiernos a esta situación?

Disponer de un sistema de salud con cobertura universal confiable y educación de calidad constituyen grandes asignaturas pendientes de nuestra región. La fragilidad y las deficiencias de los sistemas de salud de América Latina fueron puestas de manifiesto en forma dramática por la pandemia. Pese a que se adoptaron cuarentenas rígidas prolongadas, algunos países están entre los de mayor contagio y fallecimientos.

La educación pública es deficiente y la educación privada es en general mediocre. Vivimos la era del conocimiento pero nuestros estudiantes tienen niveles de comprensión de lectura y de ciencias lamentables. Si no empezamos ya a invertir en educación de calidad realizando las reformas necesarias que no respondan a intereses corporativos, habremos perdido por un largo tiempo la posibilidad de salir del subdesarrollo.

En las últimas dos décadas la presencia del crimen organizado transnacional que corroe y corrompe las entrañas de nuestros débiles Estados es cada vez mas evidente y constituye una amenaza para la frágil gobernabilidad democrática en la región. Para enfrentarla es imperioso que los gobiernos refuercen la cooperación judicial, policial y de inteligencia con el apoyo de los países desarrollados y de las agencias internacionales.

Otro reto fundamental es cómo nos integramos al mundo. En el siglo pasado, la respuesta a la crisis de 1929 fue la industrialización y el modelo de sustitución de importaciones. Cerramos nuestras economías e impulsamos la integración regional sin éxito, pues el proteccionismo no tenía excepciones. En la década de los noventa del siglo pasado abrimos nuestras economías y establecimos zonas de libre comercio subregionales. El comercio intrarregional aumentó, pero nuestra participación en el comercio mundial siguió decreciendo. De otro lado, en el proceso de globalización anterior a la pandemia, América Latina estuvo fuera de las principales cadenas globales de valor. Como consecuencia del Covid-19 y de la guerra en Ucrania la globalización ya no será una cuestión de eficiencia, sino de seguridad. El near shoring y el friendly shoring abren una oportunidad para establecer cadenas regionales de valor orientadas a mercados cercanos. Para aprovecharla, nuestros líderes deben dejar la retórica y la ideología para el consumo interno y asumir que el comercio regional es el mejor camino para una transformación productiva posible.

Un apunte final. Somos testigos de una disputa creciente por la hegemonía global entre Estados Unidos y China. La guerra en Ucrania es un factor adicional en la reconfiguración de la geopolítica mundial. América Latina puede quedar prisionera de una lógica bipolar y de bloques antagónicos si no concertamos una visión compartida de un sistema multilateral

renovado.