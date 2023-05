Virtudes Públicas, Vicios Privados

“Sacó su falo y me obligó a darme la vuelta. Me resistía, pero él era más fuerte. No me penetró, rozó su pene sobre mí, aunque a veces pienso que mi mente intenta engañarme”.(Testimonio de una de las víctimas del cura Pica)

El abuso sexual de niñas y niños por parte del clero católico y de otras iglesias es un hecho que tiene una larga historia, silenciada e ignorada por mucho tiempo, pero que gracias a la valentía de las víctimas, de un sobrino y de un buen periodismo, se comienza a reconocer como uno de los hechos más graves de la actualidad. Grave porque tiene lugar en el seno de una institución cuya misión es “encontrar a Dios en todas partes”. No soy creyente, pero pienso en el dolor y la rabia de mucha gente que sí profesa una fe y que se ha sorprendido con las revelaciones sobre lo perpetrado por el cura Pica, denunciado y confeso de múltiples abusos sexuales a niños a quienes precisamente debía cuidar y proteger.

La violencia sexual es pan de cada día y es muy probable que luego de este escándalo, siga gozando de buena salud. Ella existe porque la sostiene un entramado de intereses, complicidades e hipocresías que explican por qué el caso del pederasta Pica recién se destapa después de su muerte y cuando muchas víctimas han debido sufrir y seguirán sufriendo el peor castigo como es el de la culpa por algo del que ellos fueron las afectadas. En la cima del entramado está “la “Santa Madre Iglesia”, institución patriarcal si las hay, que ordena callar y decide silenciar los crímenes de sus miembros. De nada sirve trancar el corral después de muerto el burro. En el medio está gente como Marcos Recolons, quien supo lo que ocurría y no quiso hacer nada; tampoco ayuda la cantaleta de que hay muchos curas buenos y que la Iglesia es mucho más que los pederastas. Es como justificar a un ex presidente por haber liderado el “proceso de cambio” y luego abusar de las jovencitas. La impunidad de unos como de otros no puede ser matizada ni a nombre de Dios ni a nombre del pueblo.

Tampoco cabe decir que la culpa la tiene el celibato, porque hay que subrayar que lo que aquí está pasando no es la frecuente y conocida transgresión de sacerdotes y monjas respecto a su sexualidad. La homosexualidad no es un delito, la pederastia sí. La Iglesia ha optado por mantener el celibato a sabiendas que este no se cumple. Allá ellos con su hipocresía, lo que es maligno es que el cura Pica diga y le digan “las ovejitas pequeñas jamás” y que sean sus correligionarios los que le aconsejen: “no te culpes”.

La Iglesia ha pedido perdón como si recién se hubiera enterado. Huele a poco porque no queda claro si piden perdón por haber callado, por haber negado, por haber mentido o por haber encubierto. Y ciertamente la reflexión sobre la estructura patriarcal, jerárquica y obscura no saldrá de su seno. Queda claro que en ese tipo de instituciones los vicios, abusos y pecados de sus pastores se protegen como si sus virtudes públicas serían suficientes para tapar sus crímenes privados.

En la misma escena está la desvergüenza de poderosos como el contralor que quiere investigar y seguramente atacar a la terrenal Iglesia Católica cuyo papel en la política reciente los ha incomodado. Es desvergüenza porque la diligencia con la que el susodicho funcionario ha procedido no se compadece con la ignorancia de las denuncias contra el ex presidente Morales. Mucha gente ha banalizado y hasta admirado las aventuras del ex con menores de edad. Claramente la ley no es igual para todos. Hasta la ministra Prada adscrita recientemente a un cierto feminismo no ha perdido ni un minuto para sumarse al alboroto luego de haber ignorado lo hecho por el presidente de su partido. Es una buena oportunidad para que se ponga luz sobre los perpetradores, aunque dudo mucho que la (in)justicia boliviana subordinada al gobierno poder sea justa.