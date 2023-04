Volviendo a casa

Con la rauda partida del cocalero hacia tierras aztecas en noviembre de 2019 por una rebelión ciudadana de contenido y forma democrática, se dio inicio al plan de su retorno a la presidencia del estado; plan aun en curso. El equipo encargado de su diseño y ejecución eligió al eventual sucesor del fugado en el cargo, considerando al sujeto más adecuado al perfil establecido a tal efecto: sumiso y obediente, de pocas luces y escasa elocuencia, y sobre todo, leal al “proceso de cambio”, lo que explicaría que cuadros del MAS con mayor solvencia política hubieran sido descartados. Al final de cuentas, no iba a ser difícil ganar las elecciones de 2020 teniendo a favor al árbitro y al padrón contaminado, y un gobierno transitorio casi totalmente formado por incompetentes y corruptos que no hicieron sino lavar la imagen del masismo, manteniéndose en campaña para Añez aun a sabiendas de que el retorno del MAS la llevaría a la cárcel. En suma, un gobierno que traicionó a la ciudadanía que luchó esforzadamente para acumular un capital político que fue despilfarrado imperdonablemente.

En la política, el manejo de los tiempos (saber qué y cuándo hacer) es fundamental para alcanzar el éxito deseado. En el caso que nos ocupa, este equipo de dirección, probablemente integrado por extranjeros, se percató de que el error que el fugado cometió fue no terminar de destruir la economía del país, lo que hubiese evitado su vergonzosa caída, porque la experiencia cubana y venezolana son la prueba irrefutable de que un pueblo hambriento no hace política y es fácilmente oprimido. Ese es el ingrediente más importante de la receta del poder eterno, esa que Castro le vendió a Chávez a principios de los años noventa, según la cual en muy poco tiempo, Venezuela, uno de los países más ricos, pasó a ser miserable, habiendo escapado de allí del hambre, la indefensión y la pobreza absoluta, más de siete millones de personas. Exactamente igual a lo que sucedió en la isla del Caribe, uno de los países con mejores índices y posibilidades de prosperidad a fines de los años cincuenta, convertida en la capital del desastre por decisión de la dictadura castrocomunista.

Por consiguiente, la conclusión de esa ruin tarea tenía que ser la prioridad del sucesor eventual, convertido en el tendedor de la alfombra roja para la vuelta del fugado a su casa, a sentarse en SU silla. Esto significa que la crisis económica que ha comenzado a manifestarse con fuerza no es casual ni espontánea, sino inducida, porque juega a los intereses de la reproducción del poder totalitario.

Siendo esa la situación, el fugado y su sucesor están actuando en acuerdo por debajo de una pelea falsa que, urdida por el mismo equipo que dirige la estrategia, está provocando un efecto adicional de impacto político inédito porque el MAS es, al mismo tiempo, oficialismo y oposición, desorientando a tal extremo a la que podría ser la verdadera oposición, que está defendiendo a Arce de Morales por el temor a que éste retorne, sin darse cuenta de que está peleando para que el MAS se quede en el poder para que el MAS no vuelva al poder. Es así de absurdo lo que está aconteciendo.

Como muestra, vale lo sucedido en Tarija, donde el delegado presidencial de Arce fue removido del cargo bajo argumento de ser “evista”, y fue sustituido por uno de los principales operadores del fugado en este departamento sureño, elegido por éste para ser candidato a la gobernación en 2020.

Es poco probable que alguien se encargue de los trabajos sucios sin compensación alguna. El sucesor del fugado está terminando de desmantelar lo que queda del patrimonio boliviano y seguramente lo está haciendo a cambio de algo. Las denuncias reiteradas y cada vez más detalladas acerca de actos de corrupción y tráfico de influencias en entidades públicas, involucrando a allegados al presidente actual del estado, todas sin efecto, impunes, deben estar relacionadas con este asunto. Es que claro, ponerle la firma al hundimiento de un país para liberar de toda responsabilidad a su principal promotor, es mucha cosa como para hacerla gratis.

Es de esperar, por el bien de todos, que los actores políticos del lado de la democracia en Bolivia, enfoquen bien sus lentes y comiencen a mirar la realidad tal como es, no en la superficie sino en el fondo.