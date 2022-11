¿Y cuánto “Sharm” ecológico traerá la COP 27?

Este 6 de noviembre comenzará la Convención contra el Cambio Climático en Sharm El Reikh, Egipto, fantástico lugar lleno de encanto y belleza natural, por sus manglares, corales y vida acuática.

Se iniciará señalando la urgencia de tratar determinadas áreas de gran importancia, que son la naturaleza, los alimentos, el agua, la descarbonización de la industria y la adaptación al clima. Temas que son fruto de considerar los asuntos de mayor interés, que emergieron en la anterior COP 26 de Glasgow Escocia, que culminó con un pacto climático que reafirmó el objetivo del Acuerdo de París de 2015 en limitar el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 °C respecto a los niveles preindustriales y continuar con el esfuerzo para limitar a 1,5 °C.

Los principales compromisos generados en dicho encuentro, entre ellos reducir la utilización del carbono, reducir las emisiones de metano, revertir la deforestación y degradación del suelo y aumentar mayores fuentes de financiamiento para ayudar a a países más necesitados, están conectado a los ejes temáticos de la COP 27. Puesto que hablar de naturaleza y alimentación nos lleva a tratar la devastación de praderas por la deforestación en pos de la crianza de ciertos animales domésticos y su consumo de agua, hablar de reducir el empleo del carbono nos lleva a tratar de descarbonizar la industria, y hablar de ayudar a países más necesitados nos lleva a ver cómo nos adaptarnos a las consecuencias del clima.

No obstante, los temas están ahí, profundizar como se debería nos llevaría a trabajar sobre la obsesión humana por la alimentación cárnica, que no sólo genera metano, sino que también se lleva el consumo de gran parte del agua, hablar de reducir la utilización de carbono en la industria nos lleva a desarrollar energías limpias y alternativas, y de la obsesión humana por el transporte y generación de energía con el menor esfuerzo posible de fuentes fósiles, lo que trae al carbón sobre la mesa visibilizándose, hasta hace poco oculto en su propia obscuridad; es hablar de reconversión productiva y cambio de hábitos, y hablar de aumentar el financiamiento para adaptación, es tratar la urgencia de esclarecer la importancia del empleo efectivo de fondos verdes para lograr una verdadera adaptación, con proyectos que generen cambios reales en el sistema no sólo productivo, sino en todo nivel que logre mejorar las condiciones de vida de los pueblos más vulnerables, así como destinar de forma inmediata fondos Loss and Damage.

La presidencia egipcia ha definido como los cuatro objetivos clave de la cumbre la mitigación, predicar con el ejemplo, adaptación, mejorar la resiliencia y financiamiento, promesas que deben hacerse realidad, y en colaboración, buscar la participación inclusiva y activa de todas las partes. En otros términos, dejar las palabras, no más parole , parole, parole, como se cantó en Glasgow, no más promesas ni compromisos, sino acciones concretas, reales, tangibles.