Yelka Maric y el municipio de La Paz

Dentro de la política existen mujeres que han superado cualquier expectativa y el caso más notable en la actualidad es el de Jacinda Ardern, Primera Ministro de Nueva Zelanda, que pudo con gran éxito controlar el embate del Covid-19. No es la única líder que ingresa en un grupo selecto, podemos también agregar a Margaret Thatcher e Isabel II, entre otras, quienes supieron estar a la altura de las circunstancias en tiempos turbulentos y complejos. Los paceños tenemos la fortuna de que en el Concejo Municipal tengamos de concejal a Yelka Maric, quien a pocos meses de haber sido posesionada y al ser la voz crítica del oficialismo edil es desde julio de 2021 la sensatez municipal. Ante las tropelías del Ejecutivo y de los miembros de la bancada mayoritaria que responden al alcalde Iván Arias, Maric ha tenido la entereza, la voluntad y la valentía de defender todo lo avanzado por La Paz y estar al servicio de los paceños.

La Ordenanza Municipal de Ajuste Normativo de Actualización por Crecimiento y Densificación para la Administración Territorial que ingresó por dispensación de trámite por la concejal Lucía Mamani (miembro de la mayoría del Concejo) y que fue aprobada por cuatro votos de la bancada del alcalde: Óscar Sogliano, Lucio Quispe, Lourdes Chambilla y la proyectista Lucía Mamani; debemos agregar que también tuvo el apoyo del concejal del Movimiento Al Socialismo, Pierre Chaín. Esto causó la algarabía del secretario del Concejo Municipal (Sogliano) que defiende la ordenanza desde su sanción en el pleno del Concejo. Sin embargo, tras el escándalo que generó la ordenanza en la Cámara de la Construcción de Bolivia, Cámara de la Construcción de La Paz, el Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y tras el análisis minucioso de la normativa teniendo como base a la Ley Municipal Nº 7 y al Reglamento del Concejo que mencionan que para la aprobación de leyes y ordenanzas se necesita mayoría absoluta: seis votos de los 11 concejales, fue Yelka Maric quien puso orden ante el silencio solemne del Ejecutivo Municipal.

La mayoría del Concejo de la Alianza por el Bien Común Somos Pueblo a más de un año de gestión desconoce de la normativa y de los procedimientos correspondientes para llevar a cabo sus obligaciones y responsabilidades. Indigna la defensa a la ordenanza que modifica el uso de suelos de parte del concejal Óscar Sogliano y la inacción del concejal Jorge Dulon. Ambos, en teoría, tienen una larga trayectoria en el municipio de La Paz de más de 15 años y desconocen de la normativa avalando las irregularidades y dando vía libre a las construcciones ilegales en la ciudad. Debemos destacar el carácter incorruptible de la concejal Yelka Maric que a diferencia de sus colegas no improvisa y se apega a la ley, mostrándonos que más allá de ser parte de la bancada mayoritaria, estará siempre en la defensa de los intereses de los paceños. Espero no equivocarme y que no nos decepcione.

Es deber de todos los paceños ante la incapacidad e incompetencia edil tanto del Ejecutivo como en el Concejo Municipal fiscalizar todas las acciones del municipio desde la sociedad civil, la Asamblea Departamental y el Parlamento. Decirle a la concejal Yelka Maric que tendrá el apoyo de los paceños para evitar los atropellos tanto del Ejecutivo y de la bancada de las construcciones ilegales del Concejo Municipal. La Paz tuvo 20 años en los cuales se logró institucionalizar el municipio, realizar obras de magnitud y tener el primer servicio de transporte moderno del país. Fuimos la “ciudad maravilla”, que ahora parece ser un lejano recuerdo. El municipio paceño fue modelo del país reconocido por diversas organizaciones internacionales por el trabajo conjunto de sus autoridades con la población y hoy debemos defender todos esos avances ante diversos intereses.