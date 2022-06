“Yo acuso”, a la universidad boliviana

“La verdad está en camino y nadie la detendrá”, decía el escritor Francés Emile Zola, cuyo famoso artículo “Yo Acuso”, carta abierta al presidente de la Republica de francesa, le costó la vida. De la misma manera, siguiendo el ejemplo del padre y mayor representante del naturalismo ... “Yo Acuso”. Hago esta carta abierta, de un docente universitario a la sociedad boliviana. ¡Comencemos...!

“Irreconocible Universidad Boliviana, el derecho a una educación de calidad de nuestros estudiantes es libre, pero hay una intimidación sistemática y miedo de estudiantes y buenos docentes que quieren una nueva universidad de calidad sin restricción. Una lucha termina solo para continuar con la siguiente, la crisis que estamos viviendo, de la cual la sociedad boliviana siempre tuvo conocimiento, es lo mejor que nos pudo haber pasado, yo veo ese esfuerzo de los estudiantes universitarios como uno solo y es por tener calidad educativa, ese es el fondo de todo el problema, no el caso Max Mendoza, que solo es un articulador y manipulador del poder político de turno. Veo a los estudiantes de base y no a sus maleadas dirigencias ser víctimas de uno de los crimines más despiadados del sistema universitario y de sus procesos electorales. Es inaceptable que el voto estudiantil sea inferior al voto docente, más del 95% de la comunidad universitaria boliviana lo conforman los estudiantes y es inverosímil que no tengan la capacidad de determinar y decidir su propio destino como seres humanos, en cualquier Congreso Nacional Universitario que exista en el futuro.

Malos rectores y malos docentes, usan su poder para presionar a los estudiantes y para que no tengan voz; no más, debemos acabar con esta injusticia. Ya no permitiremos que malos rectores y malos docentes utilicen su poder en rincones oscuros y roscas de poder.

La mayoría de los rectores de todo el país abusan de las leyes universitarias y estatutos para aterrorizar en nombre de la autonomía mal concebida. Cada estudiante universitario boliviano que no participa en esta lucha está permitiendo la injusticia. La Universidad Boliviana gasta millones de bolivianos en cemento frio, pero hoy carece de poder moral y valor moral para satisfacer las necesidades educativas de los universitarios dentro de la Universidad.

Debemos hacer una cruzada moral para recuperar la Universidad de autoridades corruptas que solo quieren conservar sus privilegios.

Los escuchamos decir que no demos un salto al vacío.

Los escuchamos decir que nuestra lucha es en vano.

Los escuchamos decir que los estudiantes universitarios bolivianos no merecen tener una educación de calidad.

Pero hoy nos erguimos muchos como defensores de los derechos de los estudiantes, hoy estamos aquí juntos y no dejaremos que roscas mediocres dominen la Universidad Boliviana.

No solo hemos luchado por el derecho de los estudiantes a tener una educación de calidad, todos los días creamos nueva energía que es más poderosa que la oposición más fuerte.

La energía de los estudiantes universitarios bolivianos ilumina la gran oscuridad, pero sabemos la verdad y continuaremos con esa verdad hacia la libertad. Recuperaremos nuestra Universidad.

Hemos visto rectores, docentes y malos dirigentes universitarios dominar la universidad boliviana, ofreciendo traición y mentira para apaciguar su realidad y creerse su propia mentira, pero cuando los estudiantes quieren una educación de calidad son apaciguados con esa mezquina mentira, esa mentira perversa que dice que la Universidad Boliviana está bien, cuando la realidad y las estadísticas nos demuestran todo lo contrario, no hay calidad educativa y peor hablar de investigación.

Lucharemos hasta que la mediocridad y la oscuridad den paso a la justicia. Nadie podrá detener este movimiento. Todos mis estudiantes me preguntan cuándo nos liberaremos de esta oscuridad, yo les digo que hoy mis queridos estudiantes, cada clase es un nuevo amanecer, que a pesar del dolor y las lágrimas pronto tendremos en Bolivia una educación de calidad. La verdad aplastada volverá a surgir, sí, pronto sí, muy pronto, porque cosecharán lo que sembraron, no hay mentira que sea eterna, la verdad seguirá avanzando, la revolución universitaria ha comenzado...”