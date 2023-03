¡Yo te he dicho! Waway

En ciertas coyunturas, una muletilla muy común en los debates es repetir la frase de Lenin que decía: “La economía es política concentrada”. En la actualidad, podríamos decir que la economía es psicología, requeté concentrada. En efecto, las últimas semanas el mercado de las divisas está al borde del ataque de nervios. Felizmente, la economía tiene una rama de especialidad, que intenta entender la relación entre las políticas macroeconómicas, por ejemplo, y las reacciones exuberantes, asustadas, serenas o despeinadas, de lo que genéricamente se conoce como los agentes económicos, vulgo, empresas y personas. Es decir, comprender los humores y los rumores en cualquier mercado.

En las últimas semanas las expectativas de la gente están a flor de piel y en vaivén constante. Así mismo, la credibilidad o la reputación tanto de la política económica como de las autoridades del área se han visto más expuestas .Dominan las percepciones antes que las realidades. Prevalecen los relatos antes que los datos. Prima el miedo antes que la racionalidad. La economía entra en su dimensión intangible a veces alimentada por los demonios de la especulación, a veces cobijado por la búsqueda de seguridad.

Las expectativas

Vivimos una coyuntura donde las expectativas de lo que va a pasar con el tipo de cambio han sido alteradas por diferentes factores. Los economistas, para referirse a este fenómeno, utilizan dos conceptos. Las expectativas adaptativas y las expectativas racionales.

Las expectativas adaptativas son aquellas que se basan en la experiencia pasada y en la memoria a largo plazo de los individuos. En este tipo de expectativas, las personas esperan que cambios futuros, de alguna variable macroeconómica, se ajusten o respondan a las fluctuaciones pasadas. El ejemplo más tradicional en esto es si la inflación ha sido alta en el pasado, los individuos esperan que la inflación futura también sea elevada. Además, estas expectativas siguen la música de Julio Iglesias: Aprenden de sus errores. No tropiezan en las mismas piedras.

Por otro lado, están las expectativas racionales. Son aquellas que se basan en la información económica, social y política disponible en el presente momento y creen en la capacidad de los individuos para procesar, entender y utilizar la información proveniente - ya sea de los mercados, los analistas económicos o de la política pública- para tomar decisiones. Este tipo de expectativas, reconoce la inteligencia de la gente. Esta utiliza toda la información de contexto para hacer sus predicciones sobre el futuro, por ejemplo, si la inflación ha sido alta en el pasado, pero hay evidencias de que el Banco Central está tomando medidas para reducirla y estas políticas son coherentes y están hechas por autoridades de alta reputación, los individuos esperarán que la inflación futura sea más baja que la del pasado. Las expectativas adaptativas se forman de manera más lenta y gradual a través de la experiencia y la memoria colectiva, mientras que las expectativas racionales informan de manera rápida y eficiente a través de procesamiento de información.

En la coyuntura actual nacional existe una revira vuelta de las expectativas sobre la suerte de las divisas y el tipo de cambio. Veamos.

Evolución del régimen cambiario

Después de la hiperinflación de1985. El tipo de cambio, es decir, el precio en bolivianos de la moneda extranjera, jugó un papel de ancla, sumamente importante, para las expectativas futuras que la gente tenía sobre la inflación. Al haberse estabilizado esta variable, respaldada con políticas económicas coherentes y sostenibles, convenció a las personas de que no se movería o que tendría una trayectoria predecible y que, por lo tanto, la inflación también estaría bajo control. Se había anclado la estabilidad monetario-financiera al tipo de cambio.

El 1986 tuvimos un régimen cambiario que se conoce como flotación sucia. El mercado de divisas se alimentaba de las exportaciones y se contraía con las importaciones, pero para que la divisa extranjera no fluctúe demasiado, el Banco Central de Bolivia (BCB), a través del Bolsín, intervenía el mercado para que las fluctuaciones sean pequeñas. Sin embargo, aproximadamente después de 1987, se modificó el régimen cambiario y se optó por el crawling peg o el tipo de cambio deslizante que hacía que el BCB puede apreciar o depreciar gradualmente la moneda extranjera (Un punto para arriba, un punto para abajo). Con esta metodología, el tipo de cambio subió de $us 1= 2 Bs., en el año 1986, a $us 1 = 7.18 Bs, en el 2008. Hasta este año, las expectativas de la gente estaban muy bien calibradas con este vaivén suave en el precio del dólar.

A partir del 2009, se optó por el tipo de cambio fijo con una banda de precios que oscilaba entre 6.86 Bs. a 6.96 Bs por dólar. Este nuevo régimen cambiario se fortaleció con una acumulación significativa de reservas internacionales (RI) en el BCB. El tipo de cambio no se modificaría porque había, por ejemplo, hasta el 2014, 15.000 millones de dólares de RI. Quiere decir que, tanto si los agentes económicos miraban hacia atrás como si hacían lectura de entorno, las señales eran claras había muchos dólares, había exportaciones gigantescas, el crecimiento era elevado y registrábamos un superávit público.

En el periodo, 2014 y 2015, se produce una inflexión del sector externo boliviano que había estado exportando más de $US 13.000 millones, pero, en el 2015, las ventas al exterior caen a $US 8.737 millones. Además, se produce una desaceleración del crecimiento económico. Sin embargo, variables como consumo, inversión y gasto público no se modifica. El gobierno decide el uso de recursos internos para mantener la demanda agregada. La idea era que si se apagó el motor externo de las exportaciones, que debería ser un hecho coyuntural, se debe prender el motor interno. Para esto se aumentó la deuda interna y externa, pero, sobre todo, se comenzó a usar las sacrosantos RI. Del año 2014 al 2019, el gobierno de Morales usó $US 8.625 millones de las RI. Es en este momento qué las expectativas de las personas reciben otro tipo de información y comienzan a interpretarla de manera diferente. Miraban al pasado y ya no había la enorme cantidad de RI. Además, veían que la política fiscal y monetaria era sumamente expansiva y en gran medida se financiaba con estos recursos. Comienza a registrarse un enorme déficit público.

Posteriormente, los gobiernos de Añez y Arce siguieron con esta línea y aceleraron el uso de las RI fomentar para atenuar la crisis del Covid. Ambos gobiernos gastaron $US 2.875 millones.

A pesar de que se habían gastado cerca de $us 11.500 millones hasta el primer bimestre el 2023, las expectativas de la gente sobre la situación del tipo de cambio estaban todavía estables, pero el pasado ya no era un buen indicador del futuro.A inicios de este año, frente a la caída persistente de las RI, el gobierno adopta una serie de medidas que mandan señales preocupantes a los radares de las expectativas de la gente: Se obliga a las empresas estatales a traer dólares de afuera, se emite un bono extraordinario para captar remesas internacionales, se busca aprobar una Ley de compra y venta de oro y tal vez, la decisión más polémica, se ofrece un tipo de cambio preferencial a los exportadores que hace que valor del dólar se sitúe en la banda del tipo de cambio (6.95). Como los agentes económicos no son tontos y saben leer sus entornos, interpretan todas estas medidas como signo de escasez de divisas y por lo tanto, como una forma de protegerse, algunos individuos realizan una demanda extraordinaria de dólares. También, por supuesto, sube la demanda por especulación. En suma, se desorganiza el mercado de las divisas que había estado estable por más de 13 años.

Reputación y Credibilidad

A estas alturas de la columna entran otros conceptos importantísimos, para la coyuntura actual y que están vinculados a la especialidad de economía política. A saber: la credibilidad y la reputación. El gobierno inicia una campaña de un optimismo ideologizado sobre la trayectoria de la economía y que no correspondía al deterioro que se estaba produciendo en el sector fiscal (déficit público elevado), en las RI y en el sector gas natural. En efecto, este último de haber sido fuente de financiamiento importantísimo para el Estado boliviano pasa ser fuente pérdida de recursos.

Ministros, Viceministros y otras autoridades del área económica, se exceden en los elogios y se enamoran de la propaganda y erosiona parcialmente su reputación y su credibilidad, en especial, en el tema de las divisas. Por ejemplo, en la coyuntura actual se establece un juego no cooperativo entre BCB y los agentes económicos. El primero queriendo nuevamente anclar el tipo de cambio, ofertando divisas y las expectativas de las personas más inspiradas por el medio miedo y la búsqueda de seguridad. Por supuesto, se revive el fantasma de la hiperinflación del año 1985, aunque ciertamente también hay componentes especulativos. La inflexión en las expectativas es un tema complejo y estructural. Es un error pensar que esto es un evento casual, que esta es una conspiración de la prensa opositora, los opinadores y sus suegras. A rigor, estamos frente a una erosión de la reputación, que a su vez refleja un agotamiento del modelo económico y su fuente de financiamiento principal: el sector gas natural. En concreto, el modelo económico no es capaz de reproducirse porque no consigue recursos genuinos para seguir financiando el gasto y la inversión. Asimismo, el contexto externo tampoco ayuda. Bolivia se convierte en una importadora neta de hidrocarburos que subvenciona el precio de la gasolina y el diésel en el mercado interno y no tiene como financiar.

Por lo tanto, las soluciones para este complejo cambio en las expectativas de las personas sobre el futuro del tipo de cambio no están en querer disciplinar las percepciones de la gente con amenazas, desmentidos, llamados a la calma, denuncias. Tampoco ayuda un optimismo de corta palo.

Cambiar las tendencias de las expectativas sobre el tipo de cambio y otras variables requieren acciones de política económica de corto plazo, la más obvia es recomponer RI para lo cual hay muchos caminos como comprar oro, eliminar el impuesto a las transacciones financieras y remunerar las cuentas en dólares, utilizar los derechos especiales de giro(DEG) del FMI, eliminar toda restricción a las exportaciones, acelerar los préstamos internacionales y fomentar la inversión extranjera directa. Todas estas son medidas de carácter coyuntural. Sin embargo, para volver a domar y reencausar las expectativas de las personas, se va a requerir una operación más estructural que tiene que ver con el control del déficit público.

Las tendencias económicas de agotamiento del modelo económico así el cambio en las percepciones que se produciendo en la gente, han sido temas analizados por su escribidor del domingo y otros insignes economistas hace muchos años. Desde el árbol del poder recibimos desprecio, sin embargo, la procesión de las expectativas se estaba llevado por dentro hace mucho tiempo. Se estaba jochando a los petos, con palo corto, desde el 2014. Pues ahora debemos repetir la frase que, probablemente más divorcios, rabietas, dolores, interpelaciones, ataques de caspa produce en el mundo: “Yo te he dicho, Waway”.