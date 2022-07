Uno de los sueños de muchos papás es, con alta probabilidad, que su hijo o hija pueda levantar vuelo concluidos sus estudios. Como papá, encantado ayudo a mi Santi en todo lo que pueda, si quiere recursos para un emprendimiento privado o, si aún desea vivir en casa después de los 30, yo feliz de la vida. Es que uno quisiera cuidarlos siempre y de todo. Pero este equilibrio no es sostenible, porque eventualmente yo dejaré este mundo y mi Santi aún vivirá en él. Por ello quisiera que él pueda conseguir recursos de otra parte y, en lo posible, trabajar para el mundo, porque ese es su mercado. En palabras poco ortodoxas quisiera un Santi corporativizado e internacionalizado.

Un Santi corporativizado para que pueda encontrar recursos en los mercados de capital internacionales y no solo con la mesada que le da su papá. Un Santi internacionalizado para que pueda tener clientes alrededor del mundo y no solo se conforme con los caseros nacionales.

Considero que ambos deseos también se aplican a la estatal petrolera boliviana: YPFB.

Un verdadero proceso de Corporativización de una empresa estatal ocurre cuando ésta, la empresa estatal, puede acceder a financiamiento en los mercados de capitales internacionales. Es decir, que sus inversiones no sean financiadas por el Banco Central, el Ministerio de Economía, las utilidades de gestiones pasadas o la benevolencia de otras empresas estatales. ¿Por qué ello es deseable? Porque en general los recursos del Estado son limitados y por ello deben asignarse de forma eficiente, muchas veces a programas de salud y educación. En simple. Es preferible que el Presupuesto General del Estado destine 100 millones de US$ a educación que a la perforación de un pozo gasífero que puede o no, ser exitoso.

Por otra parte, cuando una empresa estatal se internacionaliza, sus reservas de gas no solo se encuentran en el país y sus principales consumidores no solo son los países vecinos. Imagine por un momento que YPFB pueda acceder a licitaciones de exploración y explotación en el África y, si todo sale bien, pueda vender el gas descubierto en ese continente (África) a países europeos. ¿No sería genial que YPFB pueda tener este grado de internacionalización?

Lograr financiamiento en los mercados de capital internacionales, adjudicarse campos exploratorios en otros países, abrir mercados fuera de nuestro continente no es sencillo, de hecho es muy complejo. Requiere una ingeniería institucional, legal, económica y financiera que no es menor. Pero, más importante aún, desde mi punto de vista claro, es que requiere una voluntad político partidaria monumental.

No solo es necesaria la aprobación de un marco legal que permita este tipo de hazañas. Es necesario también que sea parte de un proyecto nacional, de tal forma que si cambia el Gobierno de turno, la dirección, el norte de YPFB permanezca inalterado. Algo como lo que sucedió con el proyecto de exportación de gas natural de Bolivia hacia Brasil.

Quizás muchos lectores a esta altura tenganlas cejas levantadas y se pregunten el porqué de tanta candidez de mi parte. Probablemente tengan razón y la ingenuidad de mis palabras no sea consistente con mi edad biológica. Pero queda siempre la esperanza de que algún joven lea estas líneas y logre convencerlo, que además ese joven crea en un proyecto de esta naturaleza, que este muchacho o muchacha, tenga la valentía para llevarlo adelante, que tenga la paciencia para lograr el cambio político partidario necesario, que tenga la habilidad para convencer a la gente y que, finalmente, pueda identificarse con el rombo.

Planteo esta utopía porque son estos sueños los que, desde mi perspectiva, nos alejarán de esa distopía que se acerca a paso lento, pero seguro.