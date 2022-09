Accidentes por irresponsabilidad

La Paz ha sido escenario de dos graves accidentes en los últimos días, que tienen como común denominador la irresponsabilidad de los propietarios y conductores de los vehículos.

El primer caso sucedió la semana pasada en Villa Copacabana, donde un conductor ebrio al mando de un minibús provocó un choque múltiple y la muerte de una persona, además de varios heridos. El otro ocurrió en la zona de Tembladerani, donde un camión sin frenos provocó una tragedia, en la que murieron tres personas y otras siete resultaron heridas.

Como se puede ver, no se trata de simples accidentes fortuitos, sino que las decisiones humanas son las que preceden a la tragedia. El conductor ebrio fue enviado a prisión, pero nada devolverá la vida a la persona fallecida. Lo propio ocurrirá con el chofer del camión, quien será imputado por homicidio cuando se recupere de las graves lesiones que él mismo sufrió. Lo que suceda con él no cambiará el trágico final de una madre y su hijo que transitaban por el lugar o del mecánico que llevaba años trabajando en la zona y que ya no está más.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran al paso raudo del camión por una pendiente, instantes antes de chocar y provocar muertos y heridos. El chofer argumentó que no conocía la ciudad, que era la primera vez que venía a La Paz desde Cochabamba y que no estaba advertido de la pendiente en la que su camión perdió los frenos. En todo caso, si ese motorizado hubiera sido sometido a los mantenimientos regulares, lo más probable es que no hubiera perdido los frenos y que esta tragedia no habría ocurrido.

En este punto hay que detenernos en Papelbol, la empresa estatal que contrató la carga para su traslado a La Paz. Tratándose de una institución seria, lo mínimo que se esperaría es que tome los servicios de una empresa responsable, que se asegure que los vehículos que van a ser usados sean sometidos a mantenimientos periódicos y que los conductores tengan la experiencia necesaria en las rutas que van a transitar.

Lo sucedido con este camión es, además, una demostración de que la inspección vehicular que aplica la Policía no sirve para nada y, dicho sea de paso, los sindicatos de transportistas ni siquiera llevan sus vehículos a la revisión y simplemente reciben las rosetas previo pago a su organización.

Advertimos entonces que hace falta mayor conciencia ciudadana de quienes conducen un vehículo, pero también es necesario que las autoridades ejerzan los controles necesarios para evitar tragedias como las que se vivieron en La Paz los últimos días.