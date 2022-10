AJAM y el premio a la corrupción

Es habitual en Bolivia no reconocer ningún error y, por el contrario, es moneda corriente atribuir las faltas a quien denuncia los hechos, es decir, atacar al mensajero.

Esa es la actitud que, ante una muestra más de corrupción, ha optado por tener la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), cuando circuló un audio atribuido a su exdirectora Nilza López.

López fue destituida del cargo después de que se le inició un proceso por recibir una coima de una cooperativa minera a cambio de adjudicarse cuadrículas para explotación de oro. En el audio de marras la exdirectora no sólo se refiere con nombres y apellidos a funcionarios de alto rango de esta entidad del Estado, que según dice estarían haciendo negociados (entiéndase claramente corrupción pura y dura) con las concesiones mineras y usufructuando de recursos que debieran ser del Estado boliviano, sino que menciona textualmente: “Todo es negocio, todo es corrupción en la AJAM”.

López habla con soltura de Erick Rossell Calani, director departamental de AJAM Oruro, y Heriberto Erik Ariñez, el nuevo director ejecutivo de la AJAM que reemplazó a López. En ambos casos hace referencias a beneficios indebidos que se darían a ciertas cooperativas.

La AJAM es la autoridad encargada de fiscalizar la actividad y de otorgar permisos para la explotación minera, por lo que fácilmente se puede deducir de qué va la cosa.

Solo para hablar del oro, que es uno de los metales que más riqueza y ambición produce: las exportaciones de oro metálico registraron un récord histórico a julio de este año. En ese periodo, el valor de las ventas del metal llegó a los $us 1.613 millones, superior en 39% a igual periodo de 2021, cuando se alcanzó los $us 1.255,2 millones. Hasta antes de 2022, el año que Bolivia exportó la mayor cantidad de oro tanto en volumen y valor fue en 2014 -cuando a julio de ese año se vendió al mercado externo 26,8 toneladas por un valor de $us 875 millones. El volumen es similar al comercializado en 2021, aunque el valor es mucho mayor.

Como se ha dicho repetidas veces, gran parte de esta explotación minera, y en particular aurífera, se da en condiciones ilegales (contrabando) o fraudulentas (evadiendo impuestos), por lo que no reporta ingresos al Estado en justa proporción. Por todo ello, el papel de la AJAM es estratégico. Sin embargo, es fácil advertir que las autoridades que han estado hasta ahora en el cargo, no han cumplido con la tarea o no tenían las competencias para las funciones que debían desempeñar.

En la gestión de Luis Arce ya van dos directoras destituidas por denuncias y por no cumplir requisitos establecidos para ese cargo. Brenda Lafuente fue posesionada en enero de 2021 y destituida en mayo de este año después de que fue denunciada por abuso de poder, al extremo de enviar a uno de sus comunicadores a la cárcel por realizar un “meme”.

La entonces funcionaria tampoco cumplía los requisitos, como tener seis años de experiencia en temas mineros. En junio fue reemplazada por Nilza López, pero ésta tampoco cumplía con los requisitos y, más aún, fue denunciada por falsificar su hoja de vida y de contar con dos currículums, uno adulterado y otro real.

Ahora, ante el escándalo, la AJAM responde que iniciará acciones legales por acusaciones “sin fundamentos” contra la institución estatal y no permitirá “ataques temerarios” que únicamente pretenden “desestabilizar y dañar la imagen de la entidad”.

Bueno sería que alguien dé un reporte de las acciones, decisiones, concesiones, ingresos y otros aspectos relacionados con la explotación minera en el país en vez de señalar que se hará caer el peso de la ley sobre quienes sugieren que no se hacen las cosas correctamente. La lucha contra la corrupción en el país tropieza siempre de la misma manera: con el enjuiciamiento a los denunciantes, el amedrentamiento a la prensa, la indiferencia ante la rendición de cuentas y la ausencia de transparencia. Así, es más fácil creer en un audio filtrado que en la presunta idoneidad de funcionarios que alzan la voz para no decir absolutamente nada.