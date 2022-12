Ha sido cuidadosamente elegido el momento para secuestrar a la principal autoridad departamental en la principal ciudad del país, el gobernador Luis Fernando Camacho, en medio de un aparatoso operativo policial.

El 28 de diciembre (Día de Inocentes), poco después de la hora de almuerzo y cuando la ciudadanía se encontraba concentrada en las fiestas de fin de año, el gobierno de Luis Arce Catacora decidió sacar a relucir su carta más fuerte y polémica: la orden de aprehensión a Camacho, fechada el 31 de octubre de 2022.

A pesar de que se venía anunciando desde hace meses el llamado a declarar a Camacho por el caso Golpe I, debatiendo si estas declaraciones tendrían lugar en Santa Cruz o en La Paz, el Gobierno, con la Fiscalía como cómplice, hizo un show mediático y antidemocrático aprehendiendo a una autoridad en funciones de la manera más violenta y arbitraria.

El vehículo en el que se trasladaba el Gobernador cruceño fue interceptado por un grupo de policías de civil fuertemente armados que encañonaron, rompieron un vidrio y presuntamente enmanillaron a la autoridad para llevarla con destino desconocido. Al menos por espacio de seis horas, no se supo nada de cómo ni a dónde fue trasladado Camacho; luego se conoció que fue llevado en un helicóptero hasta la ciudad de La Paz y de allí a celdas policiales bajo fuerte resguardo.

En un país donde se nos ha acostumbrado a presentar por televisión a delincuentes de toda laya, esta detención fue un espectáculo más de esa índole, con la única diferencia de que se trata de una autoridad electa democráticamente, en funciones y a la que se apresó sin presentarle una orden judicial ni permitirle ser acompañado ni asistido como corresponde. Un secuestro, ni más ni menos, con suspenso de por medio, alentado por la desinformación que el Gobierno gustosamente sazonó y que provocó que la gente tome las pistas de los aeropuertos cruceños, desesperada por impedir que Camacho sea llevado a La Paz.

Ninguno de estos desenlaces, ni siquiera las posteriores reacciones violentas y actos vandálicos suscitados por la irregular detención de Camacho, merecieron mayor atención del Ejecutivo, al parecer satisfecho de haberse anotado un punto en la lucha intestina que se libra en su partido.

No es para nada casual que se haya procedido a este operativo desaprensivo y claramente violatorio del debido proceso y del respeto por una región en este preciso momento: el Gobierno de Arce ha estado fuertemente presionado por las acusaciones de Evo Morales y sus partidarios de haber pactado con la derecha para no juzgar a los culpables del presunto golpe de Estado que derivó con la renuncia y fuga de Morales. Ese es el leiv motiv del exmandatario, quien ya había deslizado que se darían movilizaciones ni bien empezado el año 2023 demandando justicia por las víctimas de Sacaba y Senakata; y el sambenito de liwi liwis (débiles) puesto por el exministro Juan Ramón Quintana a los arcistas por no procesar a los “golpistas” queda exorcizado con esta acción. El asunto es que Camacho no fue detenido por Sacaba y Senkata, sino por un golpe inexistente.

Lo que está por verse son las consecuencias. Santa Cruz apenas se está recuperando del paro de 36 días por la fecha del censo, y el balance de ese proceso no era del todo favorable para su dirigencia. Sin embargo, la torpe aprehensión de su gobernador ha generado una indignación que ha vuelto a unir los ánimos de la región. Lo propio ha sucedido con el apoyo a Camacho, quien ha recibido respaldo de todos los líderes de oposición, a pesar de las sabidas distancias con éste.

Están, por otro lado, las consecuencias legales y la afectación burda al estado de derecho. Con una justicia absolutamente sumisa al poder, no se puede contar con una lectura justa y mesurada de estos hechos, pero tampoco se puede ocultar el autoritarismo y el uso del terrorismo de Estado en actos como el que se comenta.

Habrá que ver cómo incide esta decisión en la pulseta interna del MAS, pues aunque el oficialismo se haya anotado un punto en esas lides, se ha puesto un gol en contra en la gobernabilidad del país, que no pasa por un buen momento.

De la reconciliación y la búsqueda de acuerdos que permitan recibir el nuevo año con algo de optimismo, no vale la pena hablar, pues claramente esto no está en la lista de prioridades de un gobierno que ha decidido someter al país a sus propósitos estrictamente políticos sin consideración alguna.