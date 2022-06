Arbitrariedades con los artistas

Dicen que siempre se rompe la soga por lo más delgado. Y nada que ilustre más este adagio que lo que sucede en los aeropuertos del país con los controles aduaneros y antidrogas que afectan no a los contrabandistas y traficantes –que se campean por el país de todas las formas posibles- sino también a los artistas.

No es el primer ni único caso: la artista Ejti Stih denunció en estos días que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) dañaron varios de sus cuadros en el aeropuerto de Viru Viru.

Las piezas debían exponerse en España y fueron tajeadas con un objeto punzocortante, presuntamente en búsqueda de narcóticos. Esto, a pesar de que la artista había realizado todos los trámites que corresponden en el Ministerio de Culturas para contar con las autorizaciones necesarias que requiere el traslado de cualquier obra fuera del país.

Sucede que, con arbitrariedad, ignorancia y nomeimportismo, sobre todo, los encargados de la lucha antidroga tienden a arremeter con todo contra cualquier equipaje, y si eso implica romper valijas o en este caso paquetes con obras de arte debidamente sellados. No hay quién se los impida; total, el fin –lucha contra el narcotráfico- justifica los medios (aunque esos medios fracasen cada tanto, cuando decenas de kilos de drogas llegan a burlar toda vigilancia).

Como decimos, el de Stih no es un caso aislado: es una de varias historias de destrozos a piezas que debían salir del país. Hace unos 15 años, Fabricio Lara y otros artistas participaron en una bienal europea. Todo iba bien hasta que al desempaquetar una de las obras se descubrió un daño causado por algo punzante. Cecilia Lampo, Raquel Shwartz y Sonia Falcone son otras de las artistas que pasaron por situaciones similares en tiempos más recientes. Y de las historias de viajeros que compran obras legalmente en Bolivia y pretenden trasladarlas a otros destinos, hay decenas de ejemplos. En todos los casos, pasar los tediosos y rigurosos trámites de autorización para el transporte no es un atenuante para estos atropellos.

“A pesar de que toda mi obra que viajaba a Europa a varias exposiciones, una por una, tenía permiso y certificado del Ministerio de Descolonización, Descentralización y Cultura; a pesar de que fui personalmente al aeropuerto con el despachante de la Aduana, donde un can adiestrado para encontrar droga olió los tres tubos de pinturas, la lucha contra el narcotráfico se vio obligada de romper con cuchillo el material para mi exposición”, publicó Ejti Stih en sus redes sociales.

El director de la Felcn, coronel José Illanes, informó que tomó conocimiento del caso y pidió un informe a la Felcn de Santa Cruz, no obstante indicó que funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia y seguridad del aeropuerto también revisan las cargas.

Si de buscar narcóticos se trata, no hay razones para tratar de esta forma obras de arte que ya han sido revisadas y autorizadas; si se trata de proteger el patrimonio cultural, tampoco, porque la ley nacional obliga a solicitar permisos para evitar que objetos de arte que sean considerados patrimonio nacional, sean sacados del país.

Lastimosamente, además del reclamo y la indignación, no hay solución a estos atropellos. Y no son los únicos que sufren los artistas bolivianos: recordemos que en el Festival de Música Renacentista de este año, los organizadores se vieron obligados a no cobrar entradas al público por las condiciones inmanejables que les impuso Impuestos Nacionales.

Es hora de que el respeto al trabajo de los artistas sea parte del protocolo de todos los funcionarios públicos, cualquiera sea su procedencia; poco respaldo reciben de parte del Estado y si no es posible ayudarlos, al menos hay que evitar perjudicarlos.