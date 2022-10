Con miedo a la vida

En el papel, la ley 348 y la justicia están para defender la vida de las mujeres. “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia” reza el nombre de la normativa aprobada en 2013 y hasta en la Constitución Política se consignan apartados para garantizar el derecho a la vida.

¿Dónde se colocan las estadísticas sobre las consecuencias emocionales de las víctimas de la violencia machista?, ¿dónde se miden los daños del no acceso a la justicia, de la revictimización, de la persecución y la destrucción moral que sufren quienes se han librado de sus agresores o de las familias de quienes no han podido hacerlo?

En las últimas horas, dos víctimas de violación se quitaron la vida por miedo a sus agresores. El primer caso se registró en Santa Cruz y el segundo ocurrió en La Paz.

En el municipio cruceño de El Torno, una joven de 22 años tomó esa determinación y dejó una carta en la que reveló que fue agredida sexualmente desde que era niña por su padrastro. La joven relató que vivió un calvario prácticamente durante toda su vida. Contó que fue víctima de violaciones constantes desde que era niña e identificó a su padrastro como el agresor. Luego del descubrimiento de la carta, la Fiscalía ordenó la aprehensión del padrastro. Sin embargo, la joven ya había decidido morir.

Otras seis jóvenes declararon haber sido víctimas de este sujeto. Todas pertenecían a su círculo familiar. El caso aún es investigado por autoridades de la Policía y del Ministerio Público.

Otro caso similar se produjo en la comunidad de Huayhuasi, en el sur de La Paz. Una niña de 13 años se quitó la vida luego de recibir amenazas de sus violadores. La mamá contó que la víctima fue agredida sexualmente desde que tenía ocho años por dos vecinos. De acuerdo con la familia, los agresores son padre e hijo, ambos vecinos de la comunidad. La madre contó que los agresores ya fueron denunciados, pero fueron liberados porque tienen dinero. Sólo después de la muerte de la niña, la Policía llegó al lugar y aprehendió al hijo acusado. El otro agresor –el padre– fue detenido luego de haberse escondido en la casa de sus familiares.

Finalmente, en las últimas horas, otro caso conmovió a la ciudad de Cochabamba. Una mamá intentó suicidarse porque el hombre que agredió sexualmente a su pequeña hija fue liberado. La mujer contó que su niña de 10 años de edad fue víctima de violación desde que tenía siete años por parte del agresor que fue puesto en libertad. Dijo que ya estaba cansada de pedir justicia y no ser escuchada.

Estos casos no son aislados. En agosto se conoció la tragedia de una niña de 11 años de edad, quien falleció luego de enterarse de que el hombre que la abusó sexualmente fue liberado por la justicia. El agresor volvió a rondar la casa que la niña habitaba, en la zona Plan 3.000 de la ciudad de Santa Cruz. La niña murió a causa de un accidente cerebrovascular hemorrágico.

Es desolador este inventario. Habla de la absoluta desprotección, de la orfandad ante la justicia y de la indiferencia indolente de operadores policiales y judiciales. La reincidencia, la liberación de agresores es, además de las condiciones de riesgo que sufren las mujeres y niñas en sus propias casas y con su propio entorno familiar, el agravante descontrolado que impide que, incluso si no mueren en manos de sus verdugos, estas víctimas no consigan rehacer sus vidas ni alcanzar tranquilidad alguna. Las familias de quienes ya no están sufren, a su vez, su propio calvario.

¿Cómo podemos como sociedad hacer algo para impedir estas desgarradoras historias? Está visto que no serán las leyes ni las autoridades las que pongan freno a esta infinita cadena de muertes, por lo que poco puede esperarse un cambio. Ojalá como comunidad podamos avanzar en el respeto no sólo a la vida y las decisiones de las mujeres y niñas, sino en la sanción a los culpables y en el reconocimiento de que la vida después del abuso puede seguir sin ser desagradable.