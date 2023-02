La decisión de la Alcaldía de La Paz de iniciar operativos de decomiso de placas y vehículos por deudas impositivas no pagadas desde el año 2012 es una medida necesaria para frenar la evasión, recaudar recursos para la ciudad y contribuir en el ordenamiento del derecho propietario sobre los vehículos.

Lo que ha estado sucediendo es que la compra-venta de vehículos, que se realiza entre privados, no ha sido notificada a la Alcaldía de La Paz para evitar el pago del impuesto a la transferencia, entonces, el antiguo dueño del motorizado sigue figurando como titular de un vehículo ajeno y, lo que es peor, se convierte en deudor de los impuestos que el nuevo propietario no paga, precisamente, porque la deuda no figura a su nombre.

Hasta ahora, la Alcaldía había recurrido al cobro de impuestos al antiguo propietario del vehículo porque es el que figura como el titular en el RUAT y lo ha hecho mediante procesos que han derivado en el congelamiento de cuentas bancarias y otros perjuicios. Para resolver este problema, los antiguos dueños han tenido que convertirse en investigadores, espías y policías para buscar el vehículo que, seguramente, ya ha pasado de mano en mano, para poder regularizar la situación y no siempre han tenido suerte.

Si bien es cierto que los vendedores han cometido una gran irresponsabilidad al no pagar el impuesto a la transferencia, ahora parece lógico que el vehículo por el que se tiene una deuda tributaria no pueda circular en la ciudad, de esa manera, la Alcaldía cobra la deuda por impuestos anuales y, mejor aún, también cobra el impuesto a la transferencia.

La Alcaldía asegura que unos 20 mil vehículos particulares tienen impuestos en mora y se ha propuesto aplicar una resolución que estaba vigente desde 2016 para decomisar placas y luego vehículos a partir de marzo.

Si bien el plan es interesante, también es cierto que la Alcaldía carece de fuerza coercitiva y que, probablemente, sus guardias municipales enfrenten problemas para ejecutar la tarea. Por eso, sería importante que la Policía también se involucre en el plan y que contribuya en este decomiso.

Más allá de resolver el problema privado por el que están atravesando miles de antiguos propietarios de vehículos, lo importante es que exista una cultura de pago para garantizar una mejor dotación de servicios a la ciudad. El impuesto que se paga a las alcaldías es el más cercano a la gente y debería regresar al ciudadano convertido en calles pavimentadas, jardines cuidados y hospitales y escuelas en buen estado.