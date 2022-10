Democracia cuando conviene

La democracia boliviana cumple hoy 40 años, pese al constante ataque de sus hijos, particularmente de quienes se han servido de ella para llegar al poder y que luego han arremetido contra sus instituciones, sus principios y sus valores.

El peor de esos hijos, sin duda, fue el expresidente Evo Morales, que se sometió al juego democrático de las urnas para llegar al gobierno en tres ocasiones, pero que, desde una posición de poder, ha socavado las bases del sistema al desconocer un referendo popular, al violar la Constitución para prorrogarse, al haber anulado la separación de poderes, restringido la libertad de expresión, perseguido a sus opositores y, finalmente, haber desencadenado la crisis política del 2019, que fue el momento de mayor crisis de nuestra democracia en sus 40 años de vida institucional.

Luego vendría el gobierno transitorio de Jeanine Añez, que si bien no emergió de las urnas, sino del vacío de poder generado por Morales, estaba llamado a ser un ejemplo de juego democrático, pero, lejos de eso, prefirió también el autoritarismo, la persecución y se dejó ganar por la ambición de poder. Si bien Añez no perpetró un golpe de Estado y no tendría que estar presa por ese delito inexistente, su gobierno sucumbió también en el vapuleo a la democracia.

Luis Arce, que asumió el poder el 2020 bajo las reglas democráticas y con la gran legitimidad que le dieron las urnas, aunque no con la virulencia de Evo Morales, también juega en contra de la democracia. El Ejecutivo sigue teniendo dominio de los otros órganos del Estado, de tal forma que la justicia se usa para perseguir a los opositores, el Legislativo para ampliar el poder del MAS incluso en las instituciones independientes, como el Defensor del Pueblo, y el Órgano Electoral, ayudado por el oficialismo, pierde la confianza ciudadana a diario, sin reparar en que eso puede llevar nuevamente a una confrontación entre bolivianos, como ocurrió en 2019.

Y tampoco es que los hijos de la democracia pactada, la que gobernó Bolivia entre 1982 y 2003, hayan sido un dechado de virtudes. Hay que recordar que existió una banda de los cuatro, que el cuoteo era moneda corriente, que Gonzalo Sánchez de Lozada dejó un reguero de muertos antes de renunciar a la Presidencia y que la élite política de la época hizo poco o nada por la inclusión social. Pero, dentro de todo, esos gobiernos, cada vez que se veían ante el borde del abismo, eran capaces de retroceder y concertar para darle más vida a la democracia.

Ahora, las palabras diálogo, concertación y consenso prácticamente han desaparecido del léxico político y las diferencias se resuelven imponiendo la fuerza del que gobierna o la fuerza de quien gana la calle. El fatalismo de decir que en Bolivia no existe democracia o que estamos ante una dictadura en ciernes es un exceso, sin duda, porque seguimos decidiendo en las urnas; aún queda libertad de expresión, aunque está restringida; los partidos de la oposición, si tuvieran voluntad, podrían armar un proyecto nacional; pero, está claro que las condiciones no son las mejores porque el partido gobernante, desde hace 16 años, aplica una estrategia de debilitamiento de la democracia.

Esta estrategia, sin embargo, no está orientada a cambiar de régimen porque, de haberlo querido, ya lo hubieran hecho. Una parte de la democracia les sirve, la del juego electoral, y por eso, la mantienen con vida y, una vez en el poder, la instrumentalizan para llevar adelante sus planes hegemónicos.

Democracia, sin embargo, no es únicamente ganar elecciones, es también respetar las instituciones, practicar la separación de poderes, no limitar la libertad de expresión, dejar que la justicia actúe con independencia y permitir que los opositores participen de las decisiones más importantes del país.

Luis Arce está a tiempo de frenar sus tentaciones autoritarias para pasar a la historia como un estadista y como un demócrata cabal, pero las señales que ha dado no son las mejores. Pareciera que terminará siendo otro Evo Morales, aunque de guante blanco.