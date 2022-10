Desquiciadas anexiones y apetito por la guerra

La guerra en Ucrania no es ni la sombra de lo que pensó que podría ser. Se habló de una derrota veloz de Ucrania y eso no se ha dado gracias, entre otras cosas, a las millonarias ayudas armamentistas que recibe ese país, para no mencionar el ánimo nacionalista que insufla a sus ciudadanos. También se habló de una capitulación rusa, dadas las dificultades que se dieron para concretar la campaña bélica inicialmente prevista, pero sucede todo lo contrario: el presidente ruso Vladimir Putin amenaza constantemente a Occidente con una guerra nuclear y, más allá de la retórica, ha avanzado con referendos para anexar los territorios prorrusos en Ucrania y está convocando a reservistas rusos para sumarse a la guerra.

Todo es apronte, amenaza y temor. Aunque se habla de la paz y el cese de las hostilidades, nada parece ser un paso hacia ella. El apetito por la guerra no parece saciarse ni con los muertos ni con las consecuencias devastadoras que a estas alturas afectan a todo el mundo.

No son pocos los intelectuales que han empezado a pedir cuentas a Europa y EEUU por la falta de acciones reales en pos de la paz. Todos los problemas que afronta Occidente, desde la inflación, la crisis energética, la migración y el surgimiento de una ultraderecha nacionalista, son atribuidos a Putin y su cruzada bélica, sin embargo, son escasas las reflexiones sobre cómo salir del entuerto. Como dice Juan Luis Cebrián, periodista español en uno de sus recientes artículos, “los gobiernos europeos tienen ante sí la obligación no solo de denunciar, perseguir y castigar a los culpables, sino de esforzarse por resolver el conflicto y trabajar por un alto el fuego. No lo están haciendo. La guerra no es un evento casual, ni imprevisto. El responsable de la política exterior de la UE se mostró hace días sorprendido de que se hablara más de sus consecuencias que de sus causas. De lo que no se habla, salvo excepciones, es de cómo parar las hostilidades y evitar la continua sangría de vidas humanas y el enorme destrozo de bienes materiales”.

Nadie puede poner en duda que, de todos, el apetito por la guerra del presidente Putin es el más voraz. Aunque a nadie debiera sorprender este desenlace, pues lleva décadas diciendo que el peor acontecimiento de la historia ha sido la destrucción de Unión Soviética, y su quimera más soñada es su reintegración. Su delirio conquistador es responsable de gran parte de los latrocinios que se están atestiguando y muchos que seguramente se revelarán con el tiempo, pero cuenta para ello con el imparable impulso de una comunidad de naciones occidentales que no cesa de armar a Ucrania y amenazar a Rusia.

Tras la celebración de los referendos en las cuatro regiones ucranianas ocupadas por las tropas rusas, el presidente de Rusia ha firmado los tratados para la anexión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. EEUU y Europa han afirmado que desconocerán estos referendos y la campaña armada continuará.

Biden afirmó que los referendos ilegales en los que cuatro territorios del oeste de Ucrania controlados por los prorrusos decidieron unirse a Rusia fueron una “vergüenza” y sus resultados “manipulados por Moscú”. Además, denunció que “las ambiciones imperialistas de Putin son una flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas y de los principios básicos de la soberanía e integridad territorial (justamente el argumento opuesto de Putin).

Mientras tanto, cientos de miles de jóvenes rusos huyen por las fronteras de su país tratando de escapar a la convocatoria a reservistas que ha realizado su Presidente. Todos ellos no están de acuerdo con la aventura sangrienta en que los han embarcado, pero nadie puede parar a Putin, ni siquiera sus propios ciudadanos.

No hay a la vista una señal de auspicio. La frase que se repite es “lo peor está por llegar”, y no se trata solamente de la amenaza nuclear, sino de las consecuencias de esta conflagración que ya se acerca al año de vida. Como dice el adagio, todos sabemos cómo y por qué empieza una guerra pero no cómo será su epílogo y la humanidad entera se encuentra a merced de los apetitos bélicos insaciables de los poderosos.