Si el abastecimiento de diésel es normal, como asegura Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entonces la pregunta es dónde está el combustible, porque los usuarios se quejan del desabastecimiento.

Este problema, que empezó a sentirse con fuerza el mes pasado en el oriente del país, ahora se refleja también en el occidente, donde el diésel empieza a escasear para las actividades productivas e incluso para el funcionamiento de la maquinaria y buses de la Alcaldía de La Paz.

El alcalde Iván Arias ha señalado recientemente que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha autorizado al gobierno municipal de La Paz la adquisición de 5 mil litros de diésel al mes, pero que se necesitan 4 mil litros al día. Esta restricción amenaza con reducir las actividades municipales, entre ellas el servicio de los buses PumaKatari.

También han reclamado los empresarios de La Paz, que han pedido una pronta solución al problema porque está afectando actividades productivas como la minería. Los que no dejan de protestar son los transportistas de carga internacional, que aseguran que la distribución es irregular.

Los productores del oriente fueron los primeros en dar la voz de alarma, en sentido de que la producción de alimentos estaba en riesgo si no se reponía la venta de combustible, lo que demuestra que la carencia es real más allá de lo que diga YPFB.

Los problemas de la provisión de diésel comenzaron por la caída de las reservas internacionales del Banco Central y la consiguiente escasez de dólares en Bolivia. Aunque el Gobierno asegura que esta situación no ha afectado la importación de combustibles, que no se tiene ninguna deuda con la empresa proveedora y que, por tanto, no se ha disminuido el envío, lo cierto es que desde entonces ha comenzado la carencia.

Ante la evidencia de que una parte de los combustibles se destina al contrabando, al narcotráfico, a los autos chutos y a la minería ilegal, el Gobierno ha decretado la venta restringida; sin embargo, los efectos han sido negativos para los productores legales.

Entre tanto, en las fronteras se realizan constantes controles, en los que cotidianamente se decomisan combustibles que estaban destinados al contrabando, lo que quiere decir que los que se dedican a este negocio ilícito siguen comprando como si nada ocurriera, mientras que los que se ven en figurillas son los productores.

El Gobierno tendrá que revisar su política de restricciones porque, con la finalidad de ahorrar dinero en la subvención, puede estar poniendo un freno al aparato productivo del país, que ya se encuentra en serios problemas por la escasez de dólares y ahora también por la falta de combustible. Lo que se viene, entonces, es un agravamiento de la crisis.