Concluir el costoso y engorroso trámite para obtener un permiso de circulación con vidrios oscurecidos o polarizados no solamente afecta al hígado y a la billetera, sino que además comprueba que la medida es improvisada y justificada con un endeble argumento de reducción de los índices de inseguridad. Eso sí, garantiza un generoso ingreso para el Gobierno y la Policía.

Hasta el 28 de enero, cuando no había las colas de cuadras y cuadras que se formaron en los últimos días, ya se habían presentado 65.000 solicitudes, de las que 35.000 fueron aprobadas con la entrega de rosetas. Por ello, las arcas de la Policía y del Ministerio de Gobierno recibieron 14 millones de bolivianos, cifra que con seguridad se triplicará (o cuadruplicará) antes de que comiencen los operativos de control, el primer día de marzo.

Importante suma de dinero que aún no tiene un destino claro, aunque el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, dijo que una parte se destinará a la seguridad ciudadana, así, en general. No dio detalles, ni nadie en el Gobierno, del destino específico de esos recursos.

La medida, establecida en el decreto 4740, ahora recurrido por una acción de inconstitucionalidad, nace como parte del libreto gubernamental para descalificar todo lo que hizo el gobierno de Jeanine Añez, que había eliminado ese requisito para evitar coimas a efectivos policiales y dar la libertad a quienes por motivos de salud necesitan protección de la luz solar.

En su fundamentación, el citado decreto establece que “la decisión arbitraria de eliminar las autorizaciones para el uso de vidrios oscurecidos o polarizados por parte del Gobierno de facto, vulneró el derecho a la seguridad de las y los ciudadanos...”. Y culpa a ese gobierno del incremento de la seguridad ciudadana por este motivo.

Dispone que ahora, por seguridad, todos los vehículos con vidrios oscurecidos deberán tener una autorización, que cuesta Bs 400 y que deberá ser renovada cada dos años. En la bolsa entran los motorizados que llegan con vidrios polarizados de fábrica y cuya importación no está prohibida.

¿Si el Gobierno permite importar autos con vidrios polarizados, cómo es que después sospecha de sus propietarios? ¿400 bolivianos absuelven la sospecha? ¿Y cada dos años se reactiva la sospecha? Son algunas de las preguntas que se hacen los cientos de conductores que por horas hacen fila para recibir la autorización.

Dudan del argumento de freno a la inseguridad. Y es que la inseguridad disminuirá efectivamente de otra manera; por ejemplo, cuando haya jueces que no se vendan a los delincuentes, cuando no haya autos indocumentados circulando en el país con el aval de policías y autoridades locales, cuando los chuteros y narcos tengan miedo de producir TikToks para mostrar sus proezas, cuando los contrabandistas estén tras las rejas y no alimentando la corrupción, atacando a mano armada a los guardias en la frontera, cuando haya radares que funcionen e impidan los narcovuelos que atraen a las más peligrosas bandas delictivas de la región, cuando no haya guetos con ingreso controlado para la Policía y otras autoridades.

Y además de ello está la improvisación, que se demuestra con las interminables filas para adquirir la autorización en un solo punto, en el caso de La Paz, donde al final de la extensa cola le entregan a uno una fotocopia que anuncia “Estado Digital” y que le dicen que podrá cambiar por una roseta a partir del 23 de febrero; claro, ni siquiera mandaron a imprimir las rosetas suficientes. Y ni qué hablar de la inspección policial a los autos con vidrios polarizados de fábrica, que se hace raspando el vidrio con una moneda.

Peor no podía ser, excepto para las arcas del Ministerio de Gobierno y de la Policía Boliviana, que ahora deben estar bien llenas. Y ya sabemos lo que ocurrirá cuando comiencen los controles, los “depósitos” podrían ir directo a los bolsillos de los policías corruptos.