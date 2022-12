La fractura que enfrenta el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha puesto más nerviosos que nunca a los líderes del ala radical de este partido. Y en defensa de sus intereses hacen lo que mejor saben hacer: sembrar odio contra quienes representan algún tipo de riesgo para su desmedida ambición de poder.

Si en su momento fue el imperio, el capitalismo, los neoliberales, la derecha, la oposición, la Iglesia, las logias, los medios de comunicación y un largo etcétera, ahora los enemigos son los renovadores del denominado proceso de cambio. Y no importa cuánto hubieran contribuido al partido y al proyecto político, atreverse a cuestionar los mandatos de la cúpula borra todo y los ubica en esa lista interna de despreciables.

Por eso es que durante las últimas semanas los radicales no han medido calificativos para referirse a este grupo, donde se encuentran el presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca. Traidores, vendidos, divisionistas, vendepatrias, aprovechados, son algunos de los epítetos con los que se han referido a los renovadores, comenzando por el jefe masista, Evo Morales, quien no admite haber perdido peso político.

“Somos radicales y así nacimos, los que no son radicales son conservadores, los que no son radicales son vendepatrias, los que no son radicales están con el enemigo”, sentenció Morales hace dos domingos, en un acalorado discurso contra los renovadores. “Los que dicen renovación empiezan a dividir a nuestra querida Bolivia”, advirtió, como si la división de su partido fuera la división del país.

Y su círculo de radicales repite el discurso, con la intención de proscribir los eventuales afanes electoralistas de los renovadores, como si ellos no tuvieran el derecho de tomar la posta del proceso de cambio con sus propias ideas.

El exministro Juan Ramón Quintana, por ejemplo, se ha referido a ellos, los llamó liwi liwis (enclenques) y acusó de haber negociado con la oposición la gobernabilidad a cambio de que no se inicien procesos por los hechos de 2019. “Por abajito están negociando: ‘No te voy a llevar a proceso por los crímenes de Sacaba y Senkata, pero dejame gobernar’. Ese es el acto de traición más ruin que se puede esperar de los gobernantes”, dijo, en clara alusión al gobierno de Arce.

“Hay que dar chicotazos a los que pactan con la derecha, a los que a título de renovadores se están convirtiendo en traidores”, demandó a su turno el senador Leonardo Loza, quien al igual que Quintana y otros miembros del ala radical trabajan con ahínco en seminarios y talleres de formación política donde el mensaje incluye en la lista de enemigos a los renovadores.

Los radicales tienen ahora un “enemigo” interno y habrá que medir su peso en la balanza de las primarias rumbo a las próximas elecciones generales.