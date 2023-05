El Gobierno es más hábil en construir narrativas que en resolver problemas estructurales. Eso ya se ha visto desde hace décadas en varios aspectos, pero de forma especial con la economía.

En tiempos de gran bonanza se presumía que todo el flujo tenía que ver con los aciertos del modelo económico comunitario social y productivo, que iría a dejar de lado para siempre la pobreza e inauguraría un período de bonanza y bienestar para todos. Nunca se tomó en cuenta que los precios de los recursos que entonces teníamos y vendíamos en buena cantidad (el gas), alcanzaban -por tener su precio indexado al del petróleo- cifras de récord histórico y que entraban divisas a caudales a nuestras arcas.

Se construyó toda una retórica de exitismo que sólo era rebatida por unos cuantos, considerados herejes, que advertían que sin alternativas al gas y con un gasto tan abultado, todo era cuestión de tiempo. Incluso, cuando a partir de 2014 los ingresos fueron menguando, las cuentas seguían llenas, de modo que no había nada de qué preocuparse.

Ahora que las arcas están en su peor momento, hay más culpables que soluciones.

El 23 de febrero de este año el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, cuestionó que en 12 meses, entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, en el gobierno transitorio de Añez, las Reservas se hayan reducido más que en los 28 meses de gestión de Luis Arce. Considerando, además, que en ese período se estaba en pandemia por el covid y no había demanda de combustibles.

“En el período noviembre 2019 – octubre 2020 se generó una caída de las Reservas súper importante, más de 1.579 millones de dólares, pero alguien dirá: ¿En qué se fueron? No se fueron en mayor gasto de combustible porque el precio del petróleo y del diésel y la gasolina cayeron, incluso un chicle valía más que el barril de petróleo”, indicó Montenegro.

Sin embargo, el déficit venía siendo insostenible mucho antes. En los últimos cinco años de gestión del entonces presidente Evo Morales (2014-2019) las Reservas Internacionales Netas (RIN) disminuyeron en 8.293 millones de dólares y fue en este período cuando se registró el mayor descenso, según las estadísticas del Banco Central de Bolivia (BCB), más que lo que se perdió en las administraciones de Jeanine Añez y de Luis Arce.

En 2005, Bolivia tenía un stock de RIN de 1.714 millones de dólares; en el primer año de gestión de Morales en 2006 subieron a 3.178 millones de dólares y en correspondencia a la bonanza del gas en 2014 llegaron a su máximo valor: 15.123 millones de dólares para luego bajar de forma gradual.

En octubre de 2019 y pocos días antes de la renuncia de Morales (10 de noviembre), las Reservas se situaban en 6.830 millones de dólares.

El actual presidente del Estado, Luis Arce, juró a la Presidencia el 8 de noviembre de 2020 y ese mes las Reservas alcanzaban un valor de 5.305 millones de dólares.

Al 8 de febrero de este 2023, que fue la última vez que el BCB actualizó y reportó las cifras de las RIN, éstas se situaban en 3.538 millones de dólares. Eso significa que en este tiempo de gestión las Reservas disminuyeron en 1.767 millones de dólares.

Lo cierto es que las reservas sólo han ido en descenso desde 2014; todos los años y todas las gestiones gastaron más de lo que recibieron y por las mismas razones: un elevado gasto, subvenciones a los hidrocarburos y agotamiento paulatino de las ventas de gas.

A la fecha, el país enfrenta una crisis de facto, aunque las autoridades pretendan negarlo. No hay devaluación, aunque no hay dólares y ya se ha establecido un tipo de cambio más alto en las calles; no hay inflación, aunque el costo de los productos sube constantemente y el déficit es persistente. Con la venta del oro de las reservas y los préstamos se puede sostener el estallido unos meses, pero ¿cuántos?

Mientras siga elevada la brecha fiscal seguirán bajando las RIN; la sustitución de importaciones, industrialización del litio y otras promesas son políticas de largo plazo, de 10 a 20 años, y se necesita una solución urgente en los siguientes tres meses.