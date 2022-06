El perjuicio de los paros médicos

Los médicos del país cumplieron en días pasados un paro de 24 horas y otro de 48 horas, causando un grave perjuicio a la ciudadanía, que no ha podido acceder a servicios de consulta externa y ha tenido que reprogramar sus cirugías. No sólo eso, sino que ahora los médicos anuncian que la próxima semana cumplirán un paro de 72 horas y no descartan la huelga indefinida, justo cuando el país acaba de ingresar a la quinta ola de Covid-19.

A diferencia de luchas anteriores, en esta ocasión los médicos no tienen un pedido específico y lanzan varias demandas que, conociendo la situación de emergencia, bien podrían esperar para ser atendidas.

Por ejemplo, demandan más ítems para el sector salud, mejor equipamiento, estabilidad en sus cargos, concursos de méritos para contratar nuevos médicos, además de rechazar el incremento inversamente proporcional, que obliga a dar mayor aumento a los que menos ganan, porque lo consideran un acto de discriminación con las competencias profesionales del sector. Y, también se quejan porque el ministro de Salud, Jeyson Auza, se niega reunirse con ellos.

Lo ideal sería que tanto gobierno como directivos de los colegios médicos resuelvan estas demandas sentados en una mesa de diálogo, pero, tal parece que no existe la voluntad de negociar por parte del gobierno, ni de trabajar de parte de los médicos. De hecho, todos los paros convocados coinciden con el fin de semana, lo que les lleva a estos profesionales a disfrutar de largos lapsos de tiempo libre.

El personal sanitario ha sido el más golpeado por la pandemia de Covid-19. Centenares de profesionales han perdido la vida en el servicio ciudadano y eso no puede más que generar agradecimiento y empatía con las causas justas del sector, pero cuando, de la nada, van declarando uno y otro paro, lo que provocan es el rechazo ciudadano. El que sufre no es el ministro Auza ni el presidente Luis Arce, que se atiende en Brasil, sino el ciudadano de a pie que, por otro lado, no tiene dinero para pagar la consulta privada que estos mismos médicos ofrecen en sus clínicas y consultorios mientras dejan de atender en los hospitales públicos.

Harían bien los médicos y las autoridades en deponer actitudes intransigentes para evitar que la ciudadanía siga sufriendo ante la crisis sanitaria que ha golpeado con fuerza al país y que, con la llegada de la quinta ola de covid, nos devuelve a la cruda realidad de que seguimos en pandemia.