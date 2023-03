Aunque en los desfiles se sigue pregonando el mismo lema: “El mar nos pertenece por derecho, recuperarlo es un deber”, en los hechos estamos más lejos que nunca de esta consigna.

No es necesario invocar un sentimiento derrotista ni antipatriótico para asumir, con la sensatez del caso, que las acciones adoptadas en los últimos años no hicieron más que alejar el anhelo boliviano de contar con una salida al mar por el Pacífico (ya no hablemos de recuperar territorios perdidos en una guerra que ha sido sellada con un tratado, el de 1904, que no deja resquicios).

Pero, ese mismo tratado, además incluye una serie de cláusulas con el fin de suplir la carencia de una salida marítima soberana, que no fueron cumplidas a cabalidad.

Chile adoptó en las últimas décadas una posición contraria a sus compromisos previos, llegando incluso a negar la existencia de asuntos pendientes entre ambos países, aludiendo que el tema del acceso soberano había sido resuelto por el Tratado de 1904 y que la cuestión no podía ser conocida por instancias multilaterales. Ante ello, el Gobierno boliviano decidió presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el 24 de abril de 2013, con el objetivo de que ésta reconozca y declare la existencia de la obligación chilena de negociar con Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico. Así comenzó el largo camino con que el entonces presidente Evo Morales pretendía forzar a Chile a negociar.

Como sabemos, el fallo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya rechazó la demanda boliviana. Asumiendo una posición conservadora y formalista del derecho internacional, el Fallo de la Corte emitido el 1 de octubre de 2018 determinó que Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para Bolivia.

A pesar de ello, para el gobierno del MAS, esto no significó una derrota en rigor. Aunque Chile se declaró rotundamente victorioso con ese resultado, Bolivia se concentró en el párrafo 176 del Fallo, que reconduce a las partes a continuar abordando, en el marco de negociaciones significativas, los asuntos relativos al enclaustramiento de Bolivia, cuya solución ambas han reconocido como de interés mutuo.

Pero una cosa es explorar posibilidades de acuerdos de mutuo consenso, y otra es esperar que se retomen negociaciones cuando una de las partes se siente fortalecida frente a la otra, por sentirse triunfadora luego de una confrontación.

Y Bolivia, en vez de apostar en ese momento por un acercamiento estratégico, se vio envuelta en otro litigio con Chile ante La Haya, esta vez por las aguas de Silala.

También sabemos que ese fallo tampoco ha sido favorable a Bolivia y ahora, en 2023, poco hay para esperar en torno a la sentida demanda boliviana por una salida al mar.

Bien sabemos que la aspiración marítima es irrenunciable para Bolivia, pero no por ello se puede soslayar el impacto que han tenido sobre ésta los yerros de la política exterior nacional de los últimos años. El apresuramiento, la demagogia, la sobreideologización marcaron el ritmo de los discursos y las decisiones adoptadas por el país y se optó por una política de confrontación que ha terminado en un balance de fojas cero en la causa marítima.

Por supuesto que, como se ha repetido muchas veces, esto no da por cerrado un tema con el cual conviven dos países hermanos y vecinos, y que amerita soluciones a la altura de ambos pueblos. Descartadas las opciones que nos han llevado al escenario actual, se debe seguir apostando por el diálogo como solución y la creatividad y buena voluntad como herramientas. Como sostuvo en reciente entrevista el experto Gustavo Aliaga: “El problema marítimo solamente se va a solucionar cuando concurran, en el mismo tiempo político, la voluntad de Chile, para que podamos encontrar un objetivo de salida al mar, y la voluntad viabilizadora del Perú. Si no hay esas dos aprobaciones, esas dos actitudes, no vamos a poder conseguir nada”.