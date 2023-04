Cuando no consigue lo que quiere, la exdiputada Lidia Patty, la que recibió 1.491.178,13 bolivianos del ex Fondo de Desarrollo Indígena, Originario y Campesino (Fondioc) por dos proyectos inconclusos, la que tras presentar su denuncia de golpe de Estado recibió personal de escolta del Ministerio de Gobierno, se declara víctima de discriminación por su condición de indígena, que se esfuerza en mostrar vistiendo atuendos tradicionales de la zona de Charazani.

Eso ha ocurrido este viernes, cuando denunció por discriminación a los miembros de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegaron al país para evaluar la situación de los derechos humanos.

“Me siento discriminada porque han pasado cuatro días y nunca me llaman ni nada, les digo que soy dueña de casa, vengan, les invito también aquí en la Plaza Murillo, no tengo oficina como ellos tienen, las calles son mi oficina”, reclamó, en su ya conocido tono de víctima.

A la exdiputada le incomoda que los enviados de la CIDH hayan conversado unos minutos con la expresidenta Jeanine Añez y con el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, acusados por ella de un golpe de Estado que nunca existió.

Insinúa que la comisión pudiera inclinarse a favor de la versión de Añez y Camacho ( la de que hubo un fraude confirmado por expertos de la OEA y luego una renuncia a la Presidencia), cuando todo indica lo contrario después de que el comisionado de esta delegación, Joel Hernández, iniciara su visita al país avalando con su presencia un acto político para defender la retórica del golpe.

Pero además olvida que los comisionados se entrevistaron con muchos más actores políticos que defienden su misma retórica, entre ellos el propio presidente Luis Arce y sus ministros de Justicia y de Gobierno, Iván Lima y Eduardo del Castillo.

Patty no fue recibida probablemente por la saturada agenda de visitas que cumplieron los delegados de la CIDH o porque no hizo una solicitud cumpliendo los requisitos para ello, pero en ningún caso por “discriminación” como ella sostiene. Como tampoco el rechazo de los legisladores de oposición a su designación como embajadora en Paraguay fue un acto de discriminación, como ella sostuvo en su momento, anunciando incluso un proceso por ello.

Simplemente para los opositores, y seguramente para muchos otros bolivianos, la exdiputada no cumple el perfil que debería tener un funcionario diplomático. Eso no es discriminación.

Pero Patty habla de discriminación incluso antes de que ocurra algún hecho por el que sienta que es discriminada.

Eso ocurrió en marzo de 2022, cuando al anunciar su intención de postular a la Defensoría del Pueblo se anticipó en advertir que si su candidatura era observada por efectos del reglamento de preselección sería un acto de discriminación.

“Va a ser discriminación porque la Constitución está antes que la reglamentación; yo me atengo a la Constitución que dice que tenemos todos los derechos y que podemos ser electos, el otro es discriminación”, aseveró. Todos tenemos derecho a ser electos, cierto, pero cumpliendo ciertos requisitos.

Por eso, lo que hace Patty es aprovecharse de su origen para lograr sus objetivos políticos y seguramente sus objetivos personales, con lo que además devalúa el concepto de discriminación, que sí afecta a miles de bolivianos todos los días.

Tal vez Patty debería preocuparse más en ver lo que ocurre con los proyectos para los que recibió millones del ex-Fondioc, como el centro de apicultura instalado en Carijana, en el municipio de Charazani, y que hace un año ya se encontraba con rajaduras y otros graves deterioros.

Y a la vez asumir que ella no es víctima de discriminación porque no la haya podido recibir una comisión que debía cumplir una recargada agenda, porque algunos legisladores no la consideren preparada para asumir un cargo diplomático o porque un reglamento no se ajuste a su perfil para asumir un cargo en el que no es suficiente haber sido dirigente sindical.