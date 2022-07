La Fiscalía no sabe qué hacer con Camacho

La Fiscalía no sabe qué hacer con el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, por eso no ha podido o no ha querido, hasta ahora, tomarle una declaración en el denominado caso golpe I.

En octubre del año pasado, por ejemplo, Camacho fue convocado a declarar en La Paz, pero el día que debía concurrir a la Fiscalía, grupos del MAS lanzaron amenazas contra la vida del gobernador, tras lo cual la comparecencia quedó suspendida sin fecha. En aquella ocasión, grandes letreros fueron colgados en la pasarela de la Pérez Velasco con los siguientes mensajes: “Facho encontrado, Camacho colgado” y “Camacho asesino, te estamos esperando, justicia”.

Fue claramente una estrategia del MAS para que la Fiscalía tuviera un argumento para suspender la declaración de Camacho porque su posible detención hubiera generado un levantamiento popular en Santa Cruz.

Esta semana Camacho nuevamente fue convocado a declarar, esta vez en Santa Cruz, pero los fiscales también suspendieron la comparecencia argumentando que habían sido amenazados. En cambio, sí recibieron al padre de Camacho, José Luis Camacho, a quien dejaron en libertad luego de que éste se acogiera al silencio.

Pese a la contundencia de la denuncia, hasta ahora los fiscales no abren una investigación sobre las amenazas, tampoco dan a conocer detalles sobre las mismas y se escudan en el silencio. Entre tanto, el MAS presiona para que se reprograme la declaración de Camacho, pero en La Paz. Y, a juzgar por el antecedente del año pasado, es probable que, si Camacho es convocado a La Paz, nuevamente el MAS active un cerco para evitar su llegada.

Este accionar, aparentemente coordinado entre la Fiscalía y el MAS, demuestra que el caso del gobernador cruceño es una papa caliente que el Ministerio Público no quiere agarrar porque, de hacerlo, tendría que pedir la aprehensión de la autoridad, lo que podría provocar una escalada de protestas.

En este espacio lo hemos dicho varias veces: el caso golpe no debería existir y nadie debería estar preso por eso. Pero, como se busca sostener una retórica de golpe sin asidero, entonces la Fiscalía tiene presa a la expresidenta Añez por ese caso y, si fuera coherente con su demanda, tendría que actuar de igual forma con Camacho. Pero, no se atreve a hacer con el gobernador lo que fue fácil con Añez, pese a que Camacho, junto a Marco Pumari, fue el líder de las protestas de 2019.

Este es un caso más de que la justicia boliviana, que no merece ya recibir ese nombre, mide a sus acusados con diferentes varas y de acuerdo al color político de los

mismos.