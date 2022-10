La mala hora de Evo Morales

Aunque mantiene la lealtad de una buena parte de los militantes de su partido, en especial de quienes se beneficiaron del poder que tuvo en sus manos durante 14 años, Evo Morales atraviesa uno de los peores momentos de su vida política y no necesariamente debido a factores externos.

Dejó de ser el líder intocable dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS), no logra contener a las voces masistas que reclaman renovación y el Gobierno que conduce su partido no acata sus demandas, como seguramente pensó cuando decidió heredar a Luis Arce su candidatura a la Presidencia. Y no sólo eso, al igual que la militancia, los sectores sociales que fueron soporte del denominado proceso de cambio están divididos en corrientes que apoyan a Morales, Arce y al vicepresidente David Choquehuanca.

El último ampliado que se realizó en el trópico de Cochabamba fue un claro reflejo de la mala hora que atraviesa el líder cocalero, debacle que se acentúa con la filtración, probablemente desde esferas del Gobierno, del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estableció que en el operativo que él instruyó en 2009 en el Hotel Las Américas se cometieron torturas y ejecuciones extrajudiciales.

El ampliado del MAS fue en realidad un ampliado del evismo y eso se reflejó no sólo en la ausencia de “arcistas” y “choquehuanquistas”, sino además en la resolución de 15 puntos que fue aprobada al final del encuentro, en la que cinco están destinados a tejer una coraza de protección para Morales y el resto son exigencias que ponen contra la pared al gobierno de Arce: la destitución del director de la Administradora Boliviana de Carreteras y de los ministros de Gobierno y de Justicia, la expulsión de Usaid (pese a que la Cancillería informó que no está en el país) y la exigencia de militancia a los funcionarios públicos.

Para Choquehuanca, el golpe se encuentra en la parte considerativa del documento. “Desde la Vicepresidencia del Estado se maneja un discurso de ‘renovación’, pretendiendo enfrentar a jóvenes contra viejos...”, se advierte, para luego “denunciar que el discurso de quienes hablan de ‘renovación’ sólo está formulado con la intención de dividir a nuestra militancia”.

Y es que Morales sabe que ahora también pierde poder político y que Arce y Choquehuanca hacen sombra a su liderazgo. Por ello el vicepresidente del MAS, uno de sus más fieles seguidores, lanzó en la semana una frase que intentó reducir a Arce y a Choquehuanca al papel de simples administradores de la gestión gubernamental. “Líder hay uno; después de 100 o 500 años nace un líder y ese líder es nuestro comandante Evo Morales. Líder no es Choquehuanca, líder no es Lucho”, dijo.

Al ampliado no asistieron los principales dirigentes de los colonizadores ni de los campesinos, dos de los tres pilares del Pacto de Unidad, aunque sí estuvieron delegados que fueron enviados “por responsabilidad institucional”, según explicaron a Página Siete en una de esas organizaciones. Uno de esos principales dirigentes prefirió estar ese día al lado de Arce, en la entrega de una obra.

Además, ya es casi un año desde que Morales y sus allegados piden, sin ningún resultado, que Arce aleje al Ministro de Gobierno del Gabinete. Hace unos meses agregaron al pedido al Ministro de Justicia, pero tampoco fueron escuchados. Por el contrario, ambos causaron aún más ira en Morales cuando hace poco señalaron que no gobiernan para un partido.

Y ahora que se conoció el informe de la CIDH, la bancada masista no reaccionó cohesionada en defensa del jefe masista, como él estaba acostumbrado a que ocurra. Diputados como Rolando Cuéllar y Andrés Flores dijeron que el caso del Hotel Las Américas se debe investigar y sancionar a quienes resulten culpables. Claro, eso les costó una condena directa incluida en la resolución del ampliado evista.

Todo indica que, antes que por imperios, fantasmas golpistas o planes negros, Morales debería preocuparse más porque la casa no se le caiga encima.