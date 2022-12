La ordenanza municipal que permite que empresas constructoras puedan construir edificios de hasta 40 pisos en 10 sectores de la ciudad –aprobada el pasado miércoles–, fue cocinada a fuego lento ante la impasibilidad no sólo de las autoridades municipales, sino incluso de los inermes ciudadanos que no tuvieron ni tienen ni voz ni voto sobre el destino de su ciudad.

El 7 de diciembre fue un día funesto para La Paz, pero sus antecedentes se remontan a hace años, no meses. La sede de Gobierno viene encarando un incremento en las construcciones que no tendría nada de malo de no ser porque se trata en muchos casos de una arremetida sin la adecuada planificación, controles ambientales y territoriales.

La Ordenanza Municipal 046/2022 de “Ajuste Normativo de Actualización por Crecimiento y Densificación para la Administración Territorial” modifica los indicadores de edificación, establecidos en la Ley de Uso de Suelos Urbanos (LUSU), en 10 puntos de la ciudad: alrededores de la plaza Villarroel; Obrajes; la “macrozona Llojeta”; Calacoto y San Miguel; Achumani; Costanera y la avenida Muñoz Reyes; la plaza Uyuni y el mercado Yungas; Irpavi y Achumani; La Florida y El Gramadal; y el ingreso a Mallasilla.

Según denunció la presidenta del Concejo Municipal, Yelka Maric, el Proyecto de Ordenanza fue presentado por la concejala Lucía Mamani al pleno del concejo paceño el día 9 de septiembre de 2022. En tiempo récord, en menos de tres horas, la moción fue aprobada ese mismo día. Los concejales que aprobaron la ordenanza municipal fueron Óscar Sogliano, Lucía Mamani, Lourdes Chambilla y Lucio Quispe de Por el Bien Común-Todos Somos Pueblo. Se sumó el concejal del MAS Pierre Chaín. Posteriormente, el concejal Javier Escalier promulgó la norma en ausencia de la presidenta del Concejo.

La promulgación fue cuestionada por el alcalde Iván Arias, quien denunció “traición”, “corrupción” y “extorsión” de los concejales que apoyaron al vicepresidente del Concejo Municipal, Javier Escalier (MAS), para la promulgación, y anunció que la Alcaldía de La Paz iniciará acciones legales contra los responsables para que no queden impunes, porque la norma fue rechazada por distintos sectores colegiados del municipio paceño.

En efecto, desde que se conoció el tenor de la mencionada norma, diversas instituciones alertaron que la construcción de edificaciones de hasta 40 pisos no sólo apuesta por el crecimiento sin planificación, sino que afectará la calidad de vida de los barrios: se perderán espacios verdes, se va a tapar del sol a las familias y a muchas casas; además, muchas construcciones no tendrán retiros ni parqueos.

Por otro lado, se alerta sobre el colapso de los sistemas sanitarios, la contaminación y el riesgo de deslizamientos e inestabilidad, que ya se ha dado en centenares de edificaciones en la ciudad.

Es cierto que la LUSU necesitaba ser revisada y adecuada a estos tiempos, pero es deplorable que se haya optado por la vía del desarrollismo salvaje. La Paz es una urbe que requiere de cuidados y planes especiales que orienten su desarrollo, sin embargo, está librada centenariamente a intereses de todo tipo. A raíz de la aprobación de esta cuestionada normativa, no sólo el alcalde Iván Arias, sino su rival, el excandidato por el MAS César Dockweiler, han denunciado la existencia de intereses económicos por encima del bien común en estas decisiones.

Queda claro que el desacuerdo reinante en el Gobierno Municipal de La Paz desnuda precisamente una pugna de intereses que no son precisamente los de velar por el beneficio de los ciudadanos. Es una pena constatarlo y más triste aún asumir que no hay nada que pueda impedir estos atropellos. Identificar a los “traidores” y “mercenarios” que supuestamente estarían buscando beneficiar a una cuestionada empresa constructora como es Las Loritas no es suficiente. En un país con instituciones serias y fuertes, el propio Gobierno central podría interceder y observar una determinación como la que ahora se ha impuesto. Pero La Paz, sede de Gobierno, Ciudad Maravilla, está desprotegida en su orfandad.