Parece no haber resquicio de duda en torno a la apuesta por la violencia que el Gobierno, desaprensiva pero también planificadamente, está ejerciendo en Santa Cruz.

Desde que se procedió a la arbitraria detención de su gobernador, Luis Fernando Camacho, en un operativo digno de un pez gordo del crimen organizado y no de una autoridad en funciones y electa democráticamente, el Ministerio de Gobierno, con su brazo operativo, la Policía Boliviana, ha optado por atizar la confrontación, reprimir duramente a los ciudadanos, atacar a la prensa e incluso realizar autoatentados. No nos referimos a la quema de instituciones, sobre las cuales existen sospechas no confirmadas de autoatentados, sino a la intencional quema de motocicletas privadas y otras acciones abusivas destinadas a alentar más violencia y justificar la represión.

Las jornadas del jueves (después de la captura de Camacho) y la del viernes, con el paro cívico de 24 horas, dejaron un saldo 40 detenidos, propiedad pública y privada afectada, periodistas heridos y restos de decenas de bloqueos en los que se quemaron llantas y se produjeron enfrentamientos.

Aunque el relato oficial es que los partidarios del Gobernador cometieron actos vandálicos, como la quema de la Fiscalía Departamental, de la casa del ministro Édgar Montaño y otras entidades, los medios de comunicación y las redes sociales atestiguaron la violencia desmedida, y el abuso frontal de los efectivos policiales. Tiene que ser parte de una estrategia bien pensada la de acometer de esta manera contra la ciudadanía cruceña movilizada por la indignación ante la forma en que se ha procedido con su principal autoridad, a la que se la acusa de terrorismo en un caso (Golpe I) creado a imagen y semejanza de la narrativa gubernamental.

Santa Cruz viene apenas resarciendo los ánimos después de un paro de 36 días en los que también la violencia y la represión fueron la consigna. ¿Qué se pretende ahora con esta arremetida?

No buscamos hacer apología del delito ni justificar el vandalismo de los grupos de autoconvocados (como se denomina a los manifestantes que tomaron las calles cruceñas en protesta); la Policía tiene el deber y obligación de contener estos excesos, pero lo que se ha visto excede este propósito: efectivos disparando a quemarropa a periodistas, ingresando gases lacrimógenos en una cabina de cajero automático llena de gente o incendiando con mano propia vehículos ajenos, además de la torpeza con que se trata a manifestantes o detenidos, no es parte de la tarea de resguardo del orden; por el contrario, parece una acción de ensañamiento y de intención de impulsar más polarización.

Queda claro que el objetivo político es mostrar a los cruceños como violentos, y exhibir la mano fuerte del Gobierno ante ello, pero es ésta una apuesta arriesgada. Las energías ciudadanas después del paro de octubre y noviembre han quedado afectadas, pero la afrenta que representa para Santa Cruz el apresamiento de su Gobernador es indisimulable. No ha habido una sola explicación de parte del Ejecutivo a la ciudadanía cruceña que justifique o intente bajar los ánimos en torno a lo acontecido; por el contrario, se ha ordenado a la Policía actuar con todo el peso de su poder en número y en armas, y eso no puede entenderse sino como un golpe más a Santa Cruz.

Lo más inteligente sería imponer un clima de mediación y respeto hacia ese colectivo, pero la prioridad es la demostración de poder y la imposición. A Santa Cruz no le quedan muchos recursos para responder ante tal estrategia, pero al menos se debe llamar a las autoridades correspondientes, directamente al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a hacer respetar la ley sin cometer excesos. La Policía es la fuerza de seguridad y orden de todos los bolivianos; su uso desaprensivo contra éstos es más que un abuso de autoridad, es una violación a la Constitución y al Estado de Derecho.