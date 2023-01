La voz de los cabildos

Lo primero que hizo el Gobierno, en boca de su ministro de Justicia, Iván Lima, después de que el miércoles 25 de enero se llevaran a cabo cabildos en todas las capitales de departamento, fue deslegitimar sus demandas, determinaciones y peticiones.

“La aplicación de los resultados del cabildo es inconstitucional. Buscar implementar estas decisiones por parte de la Asamblea Departamental afecta las bases esenciales del Estado y sólo puede ser resultado de una Asamblea Constituyente que debe aprobarse por dos tercios de votos”, señaló a través de sus redes sociales.

Lima se refería al pedido de impulsar una norma para que las asambleas departamentales elaboren y aprueben ternas para preseleccionar a candidatos a altas cortes de cara a las próximas judiciales, y la creación de la figura de un defensor departamental que gestione los intereses de las regiones –la mayoría de las cuales se considera olvidada por el centralismo-.

Además de ello, algunas de las principales conclusiones a las que se llegó en estas concentraciones fueron el pedido/clamor de reforma de la justicia, la liberación de presos políticos, la anulación de la nueva currícula escolar, y la conformación de un bloque de unidad de oposición. En algunas regiones del país se exigió el revocatorio de Luis Arce (si no da amnistía a los presos políticos) y también hubo pedidos de federalismo.

Como se puede ver, además de una importante participación ciudadana, los cabildos fueron espacio de catarsis para los bolivianos que asistieron a ellos. Todas estas demandas, a las que el ministro se apuró en desahuciar, expresan, por encima de todo, el malestar y las preocupaciones de quienes componen una sociedad civil que no tiene representación en el oficialismo (o en ningún partido) y que busca de esta forma hacerle llegar su mensaje a quienes detentan el poder.

Aunque los cabildos son per se una forma de expresión democrática, bien se sabe que no tienen efectos directamente vinculantes de parte del Ejecutivo ni el Legislativo, de manera que no hace falta que se pronuncie el ministro Lima para saberlo. En vez de demonizarlos y estigmatizarlos, el Gobierno bien podría escucharlos y verlos como oportunidades de diálogo con ciudadanos y regiones.

No es esa, bien se sabe, la impronta del MAS, que apuesta siempre por etiquetar y proscribir lo que no viene de su lado: cuando organiza concentraciones populosas –muchas de ellas con funcionarios públicos que van por obligación-, resulta que se trata de la voz del pueblo; pero si se organizan cabildos regionales como el pasado miércoles, son espacios de subversión y nido de opositores que no buscan otra cosa que derrocar al Gobierno.

Afortunadamente, no se organizaron grupos de choque para atacar a los asistentes a estos cabildos como hace poco. Excepto en Santa Cruz, donde se registraron algunos incidentes y hubo gasificación, las concentraciones transcurrieron tranquilamente. Es bueno que esta vez no se haya optado por el ataque, que no hace otra cosa que polarizar más aún los ánimos.

Los bolivianos han encontrado, desde hace años -con el movimiento 21F que reclamaba por el cumplimiento de los resultados del referendo-, la calle y el cabildo para expresarse; no son solamente los racistas, los pititas, los malos y los antipáticos quienes deciden asistir a ellos... En un país donde impera la polarización, y se etiqueta a quien no está de acuerdo con el Gobierno, hacer conocer ideas, pedidos, propuestas se hace necesario.

Lo que debería hacer el gobierno es abrir el diálogo, cesar la persecución para que la “sangre no llegue al río”, y no dedicarse a atacar todo lo que surge de ellos.

La actual situación de crispación política puede ser el inicio de una nueva etapa de alta tensión que no le hará nada bien al país, a ninguno de los bandos. No necesitamos llegar a un referéndum revocatorio del que probablemente uno de los ganadores sería Evo Morales. Arce goza de legitimidad, pero al no escuchar más que lo que quiere y hacer las cosas como quiere, se muestra como el presidente de unos y no de todos. Los cabildos le están enviando ese mensaje, depende de él si escucha o embarca al país a una crisis sin

retorno.