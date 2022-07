Las Londras y la impunidad

Con una justicia que no tiene nada que garantizar, en el país hay delitos que se están haciendo naturales e impunes. Uno de los más graves, por los daños que ocasiona, es el avasallamiento de tierras. Con la venia de las autoridades, con el respaldo del oficialismo y ante la impotencia de las víctimas, los avasalladores ya no solo toman lo que no es suyo, sino que se enfrentan y matan para ello. Luego son absueltos por la justicia (si llegan ante ella).

La provincia Guarayos no es el único territorio donde esto se reproduce sin pausa, pero es uno de los lugares en los que con más evidencia se ven estos extremos.

En octubre pasado, en la localidad de Las Londras (Guarayos), se produjo un incidente violento, en el que un grupo de 17 personas, compuesto por periodistas, civiles y policías, fueron emboscados, secuestrados y torturados durante más de seis horas por un grupo de encapuchados armados, que les dieron encuentro durante una visita que se realizaba al lugar.

Dicha visita fue organizada en el marco del conflicto que se venía dando en la zona, producto del reclamo de interculturales (que se presentan como campesinos) y empresarios por el uso y propiedad de Las Londras y aledaños.

La disputa estaba siendo dirimida por el INRA, que se encontraba realizando el proceso de saneamiento de esas tierras; es decir que las mismas no podían ser de propiedad ni de los empresarios ni de los colonizadores, y que su ocupación –tanto por un bando como por el otro- constituía un avasallamiento.

A ello se añade que este territorio es parte de la reserva forestal Guarayos, por lo que todo tipo de asentamiento humano o uso agropecuario está terminantemente prohibido; es decir, resulta imposible que el INRA haya otorgado a alguno de los dos grupos en disputa derechos propietarios.

Con este contexto, días antes de los hechos violentos, los empresarios denunciaron que los interculturales habían tenido un acercamiento con el INRA y que ante la posibilidad de que esta institución declare el terreno en disputa como tierras fiscales, se había procedido al avasallamiento y luego a las agresiones al grupo de visitantes, como forma de amedrentamiento.

Hasta la fecha, a casi 10 meses de los hechos y luego de que las investigaciones han determinado nombres y apellidos de los protagonistas de los delitos, solo han sido detenidas dos personas, las mismas que han sido posteriormente liberadas.

En medio de la retardación de justicia y parcialización de las autoridades con los secuestradores, lejos de resolverse los conflictos, éstos se han agudizado. Un grupo de personas fueron atacadas este jueves en la localidad aledaña de Pailitas, cuando trataron de dialogar con los invasores para retirar sus pocas pertenencias. El acercamiento no prosperó y el grupo armado hizo uso de sus armas hiriendo a uno de los campesinos.

El grupo que invadió Pailitas está liderado por Paulino Camacho y Ever Sixto Canaza, procesados por el secuestro de un grupo de periodistas, policías y trabajadores de los predios ubicados en Las Londras en octubre de 2021. Los mismos rearticularon los avasallamientos violentos luego de ser liberados por la justicia.

Con ello son al menos seis ataques a propiedades y comunarios de la provincia Guarayos sin que al parecer se pueda imponer una solución, ni siquiera un proceso adecuado de parte de las autoridades. El avasallamiento de tierras por parte de colonos, autodenominados “interculturales”, y que se arrogan el apoyo político del Gobierno, es un crimen que no sólo está poniendo en riesgo vidas de bolivianos, sino haciendo imperar la ley de la selva con consecuencias impredecibles.

El MAS ha alentado muchas de estas incursiones, pero debe hacer primar el imperio de la ley ante cualquier exceso. Los bolivianos no somos traficantes de tierras; respetamos la propiedad privada y la vida y seguridad de las personas. Debemos someter al escrutinio público todos los hechos de corrupción, en especial de quienes abusan de su poder económico y político y persiguen, con violencia, sus apetitos personales.