En una entrevista concedida a BBC Mundo por el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, mientras al mismo tiempo se conocía la victoria en segunda vuelta de Luiz Inácio “Lula” Da Silva para la presidencia de Brasil, este lo definió como “deshacedor de entuertos”, y sostuvo que la lucha y división que hemos atestiguado en estas semanas en Brasil no era entre izquierda y derecha, sino entre democracia y autoritarismo.

Esas dos consideraciones sirven, entre muchas otras, para analizar la dimensión del desafío que tiene por delante el expresidente Lula en su tercer mandato.

Como dice Mujica, a Lula le hará falta, por encima de todo, deshacer entuertos. Sí porque el país todo ha quedado fragmentado en mitades irreconciliables, que como suele suceder en estos casos, son alimentadas por discursos de odio que ha dado lugar a que los medios hablen de la “pacificación” de Brasil como la primer tarea a enfrentar, cual si se tratase de un estado en guerra o conmoción. Y es que lo extremo de las posiciones de uno y otro lado han llevado a un clima de tensión e intolerancia nunca antes visto.

Por tanto, hay que recoger las palabras de Lula al celebrar su victoria este domingo con un estrecho margen frente al aún presidente Jair Bolsonaro (50.90% de los votos versus 49,10 del candidato oficial): “Voy a gobernar para los 215 millones de brasileños, no solo para los que me votaron. No hay dos países, somos un único pueblo”.

Será clave para Lula hacer de esas palabras una conducta, pues es exactamente lo contrario que hizo Bolsonario, quien alentó las diferencias, la desinformación y el sectarismo de forma incansable; y será aún más importante porque dependerá de aquello que se puedan impulsar los cambios que el país precisa en algunos temas acuciantes como el medio ambiente, la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Un Brasil cuyas familias no se reconocen por diferencias políticas, que ha retrocedido de forma alarmante en materia de derechos humanos, no podrá salir del entuerto si alguien no “deshace”, como preconiza Mujica, esos nudos de confrontación.

Por otro lado, es importante relievar la imagen democrática de Lula, tan puesta en duda por la desinformación y la guerra sucia en esta últimas semanas y tan puesta en riesgo por el actual presidente, que ha atacado sistemáticamente a las instituciones democráticas como el Congreso y, más recientemente, al Tribunal Supremo y al sistema electoral, diciendo que no se puede confiar en él, que no reconocerá los resultados. Todo ello sin hechos ni pruebas.

La era Bolsonoro ha sido tristemente célebre por el escarnio que se ha hecho de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, de la discriminación... La política ambiental de Bolsonaro fue duramente criticada por la comunidad internacional y provocó el aislamiento de Brasil. Incluso se llegó a hablar de la privatización de la Amazonia. Según los datos oficiales, solamente en los cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro se ha perdido un total de 47.000 km² de verde, un 60% más que los cuatro años anteriores, que incluyen el mandato de Michel Temer, cuando las reglas comenzaron a aflojarse.

Pero no acaban acá los desafíos de este nuevo mandato de Lula: más de 33 millones de brasileños están sumergidos en la pobreza y 9,9 millones están desempleados, por lo que las respuestas económicas a esta crisis deberán ser urgentes y eficaces.

Lula resucita como el ave fénix en un momento crítico para la economía más grande de Sudamérica. Lo hace arropado por más de 60 millones de brasileños que lo votaron, pero también de la mayoría de los líderes de su país que apostaron por no permitir que se imponga el peligroso extremismo de derecha en Brasil y dar espacio al centro democrático.

El ganador de las elecciones en Brasil ha superado infinidad de pruebas, entre ellas estar encarcelado por más de 500 días; sin embargo, reconducir la democracia de ese país en un momento de tanta tensión y desorientación, será sin duda la gran batalla a ganar.