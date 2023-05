Los riesgos de la línea aérea bandera del país, Boliviana de Aviación (BOA), van más allá de los incidentales, que hacen que no sólo su imagen sea débil, sino que la del propio país, como destino y transportador aéreo, se vea comprometida.

Los tres incidentes registrados en este mes de mayo no son casos aislados, se añaden a otros siete contabilizados en este 2023 y a una extensa lista de otros percances y reclamos en los últimos años.

En estos días, un avión de BOA tuvo un aterrizaje arriesgado con un ala averiada en Sao Paulo, Brasil. Los pasajeros circularon videos que muestran el temor dentro de la aeronave y los consecuentes reclamos. Días después, un vuelo de Santa Cruz a La Paz tuvo más de dos horas de demora. Fue tal la molestia de los pasajeros que el propio viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, anunció en pleno vuelo una denuncia ante la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones (ATT). En esa ocasión la aerolínea ofreció un refrigerio y disculpas.

Un día después de este suceso, el vuelo 980 de BOA tuvo tres intentos fallidos de despegue por problemas en el sistema de presurización, lo que provocó retraso y protestas.

Esta situación coincidió con la interpelación al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, en la Asamblea Legislativa, por otros incidentes de BOA ocurridos hace casi un año. En medio de la interpelación, el ministro fue silbado y abucheado por legisladores opositores. Cuando pasó al atril y se aprestaba a intervenir, algunos opositores le lanzaron aviones de papel, según un video que circula en redes sociales.

Sin embargo, a pesar de estar cerca de la censura, Édgar Montaño logró 87 votos a favor, quedando a nueve votos de los necesarios para su censura y manteniéndose en su cargo.

Al ministro se le formularon preguntas sobre la labor de BOA y el funcionamiento de las terminales aéreas en Pando, Beni, Tarija, Chuquisaca y Potosí y éste resaltó que se han ejecutado obras para mejorar tanto las operaciones de BOA como los aeropuertos observados. Asunto cerrado.

Cuando se le consultó sobre el efecto monopólico que ejerce la línea aérea estatal en el mercado nacional, Montaño sostuvo que Ecojet y Amaszonas también tienen autorización para realizar operaciones en el territorio nacional, aclarando que BOA tiene una cuota del 83% del mercado de transporte aéreo por la dimensión de su flota, soslayando el hecho de que la política estatal deja con pocas posibilidades de competir a las otras aerolíneas nacionales.

El asunto, como decíamos, va más allá de la reputación de esta aerolínea, puesta a prueba por los percances que sufre, por el estado de sus aeronaves o por temas de horarios que son recurrentes. En realidad, el problema está en la protección estatal de la que goza y la hegemonía que ejerce en los cielos del país.

BOA cuenta con los destinos internacionales más rentables (EEUU y España, por mencionar los dos principales), y además recibe apoyo para reforzar su flota de aeronaves, pero también cuenta con el proteccionismo del Estado, que pone trabas al ingreso de posibles competidoras. Todo esto debería redundar en mayor eficiencia de parte de BOA, pero claramente no es así: no solamente hay retrasos y problemas técnicos, sino que el propio servicio no alcanza los estándares que internacionalmente destacan a otras líneas aéreas comerciales.

Esto, sin mencionar que Bolivia ha quedado rezagada tanto en destinos de salida y llegada como itinerarios y precios competitivos; llegar y salir de Bolivia se ha convertido en un problema para cualquier viajero porque no hemos sido capaces de atraer otras operaciones aéreas ni de mejorar las nuestras.

Nadie duda que los trabajadores de BOA hacen su mejor esfuerzo y no tienen la mínima intención de arriesgar la vida ni perjudicar a quienes eligen volar en sus aeronaves; lo que debe considerarse es la administración y las capacidades de nuestra línea aérea bandera, que no está dando la talla a las oportunidades que recibe y, peor aún, está dejando en la decadencia el mercado aéreo dentro y fuera de Bolivia.