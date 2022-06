Menonitas en Bolivia, una vida sin derechos

Entre 1955 y 1962 comenzó la migración de menonitas a Bolivia para poblar las tierras sobre todo del oriente. La presencia de los protestantes anabaptistas era muy valorada por su prestigio mundial en el trabajo agrícola, por lo que se les otorgó todas las garantías para que se desarrollaran bajo sus “usos y costumbres”.

De entonces a la fecha, esas comunidades se han extendido: según los datos de organizaciones no gubernamentales y de sus propios registros, existen en Bolivia alrededor de 150 mil menonitas en al menos 120 colonias. Muchas de éstas se denominan “estrictas”; esto es porque sus miembros se rigen por sus propios dogmas y reglas, de espaldas al Estado boliviano y sin tomar en cuenta los derechos que están garantizados para los nacionales, como es el caso de los menonitas que nacieron en Bolivia.

Página Siete, como parte de los trabajos de periodismo de investigación que realiza con P7-Plus Investiga, se internó en varias de las colonias menonitas radicales y pudo reflejar las condiciones de vida de quienes habitan en ellas. Siguiendo una denuncia de violación a derechos humanos en este contexto, la periodista Ivone Juárez conversó tanto con personas de estas colonias “estrictas” como con quienes han luchado por su libertad y ahora se encuentran alejados y “excomunicados” de ellas.

Los datos son preocupantes: en las colonias radicales, los menonitas, la mayor parte de ellos ciudadanos bolivianos, no conocen o no tienen garantizados algunos de sus derechos fundamentales, por ejemplo el de la educación: asisten a escuelas donde aprenden apenas las operaciones aritméticas y donde ni siquiera son entrenados para hablar el español. La forma de mantenerlos sojuzgados a estrictas premisas y dictámenes anacrónicos –como no usar electricidad, no leer la Biblia, no vestir ropa de colores y, en el caso de las mujeres, prácticamente ser un objeto de reproducción sin voz ni voto- es mantenerlos en un rezago absoluto, con textos en un alemán antiguo que les impide incluso comunicarse en ese idioma.

Parte de la gravedad de esta situación son las expresiones de autoritarismo, violación a derechos y agresiones que sufren de sus líderes radicales: cuando algunos de ellos pretenden burlar alguna norma, son excomunicados; esto es, alejados de las comunidades e incluso de sus propias familias y destinados a una marginalidad que generalmente los sume en la pobreza y la depresión. Ni sus familias normalmente abogan por ellos porque son manipuladas y amenazadas con correr la misma suerte.

El caso de las mujeres es todavía más preocupante: las menonitas -que se casan adolescentes y pueden tener una decena de hijos cada una- no tienen derecho a la propiedad de la tierra, su educación es todavía más limitada que la de los varones y son objeto frecuente de abusos sexuales que quedan impunes.

Como los habitantes de las colonias no son censados y generalmente ocupan tierras fiscales, son muchas veces extorsionados por inescrupulosos abogados que lucran confiscando tierras y vendiéndolas a un mayor precio.

Es un sinfín de irregularidades de las que pocos escapan. Los que llegan a hacerlo están sobre todo inspirados en el deseo de que sus hijos no continúen esta misma historia y reciban una educación que les permita otra vida.

Bolivia es considerado el país donde se refugia la mayor parte de estos menonitas denominados “estrictos”, puesto que en otros países, como Paraguay, las colonias deben regirse por las normas locales.

¿Cuál es la razón para esta indiferencia estatal? El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, es uno de los entrevistados en este reportaje y sostiene que los menonitas radicales se resisten a aceptar las normas bolivianas. Uno se pregunta, ¿es esto posible en un Estado que se respete?

Muchas preguntas quedan en el aire y necesitan respuesta. Una constatación sin embargo queda clara: Bolivia necesita sentar presencia de Estado en fronteras, zonas rurales y, como este reportaje lo evidencia, comunidades que ya son bolivianas pero viven postergadas y sometidas.