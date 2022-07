Narcovuelos en auge

Solamente en los últimos días, dos aeródromos, un aeropuerto y varios pilotos fueron relacionados con el narcotráfico en diferentes casos.

El más reciente es también uno de los más evidentes: una avioneta que transportaba un cargamento de cocaína se estrelló en una propiedad privada en la zona de Cabezas, camino a Camiri, en Santa Cruz. El siniestro se habría producido luego de que los dos ocupantes de la avioneta intentaran alzar vuelo para emprender su fuga al ver que efectivos antinarcóticos intervenían la pista clandestina. La aeronave se precipitó y como consecuencia el copiloto murió calcinado, mientras que el piloto sobrevivió.

En medio de los restos de la nave, los policías encontraron dos bolsas de yute que contenían cocaína de alta pureza; aproximadamente 75 kilos de estupefacientes que estaban destinados al Paraguay, según las autoridades nacionales.

Como éste, los indicios de vuelos irregulares sin debido registro en pistas clandestinas y relacionados al tráfico de drogas son frecuentes, a pesar de los esfuerzo de las fuerzas de seguridad de impedirlo, como sucedió en este último caso.

Por ejemplo, en el aeródromo La Cruceña se han registrado cuatro casos relacionados al narcotráfico desde 2019; en el aeropuerto El Trompillo –también en Santa Cruz- se registraron dos hechos de la misma naturaleza en los últimos meses.

Hace unos días, a raíz de la desaparición y muerte de Juan José Dorado (exyerno de la exalcaldesa de Santa Cruz Angélica Sosa), se conoció de la existencia del aeródromo privado Cupesí, en la Chiquitania. Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), esta pista “está debidamente registrada y habilitada”, sin embargo, no se tiene datos del aterrizaje ni partida de la avioneta en la que supuestamente viajó

Dorado.

Investigaciones sobre conexiones de vuelos irregulares con el narco Einar Lima Lobo; el exjefe policial Maximiliano Dávila; el yerno de Lima Lobo, Misael Nallar, y Juan José Dorado muestran apenas la punta de un ovillo difícil de desenredar, pero que claramente coincide en sospechas de tráfico de drogas. Juan José Dorado –cuyo cadáver fue encontrado en Paraguay, aunque su plan de vuelo tenía como destino la Chiquitania cruceña-, puede tener relación con Lima Lobo y Nállar por una presunta relación sentimental con la hija del narcotraficante.

Estos son detalles que deberán ser corroborados con las investigaciones, y quizás nunca lleguen a ser totalmente esclarecidos, pero lo que es evidente es que los esfuerzos de control aéreo son insuficientes, que no existen protocolos de registro y seguimiento de esos vuelos y que quienes están a cargo de esta vigilancia no tienen las competencias adecuadas para ello. Por otro lado, es de conocimiento público la penetración de los vínculos entre las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes, por lo que no se descarta una permisividad cómplice con estas operaciones.

Lo más grave, sin embargo, son las fallas en el control aéreo, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol). En 2015, Bolivia adquirió 13 radares de tecnología francesa por el valor de $us 191 millones. Estos equipos fueron instalados en 12 regiones del país. Cuatro radares son de defensa aérea, un radar primario de vigilancia, dos radares de aproximación y seis radares civiles secundarios. Sin embargo, hasta ahora la fuerza antidroga no puede acceder a la tecnología de los radares franceses para detectar aeronaves que transportan drogas por el espacio aéreo boliviano. Se necesita modificar la Ley 521 de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo para que exista una coordinación entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). En otras palabras, estamos nuevamente ante costosos recursos que no cumplen ninguna función. A ello se añade la politización de la lucha antidrogas, que impide que se cuente con asistencia internacional o que se mejoren procedimientos que están por ahora librados prácticamente al azar.