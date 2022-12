El general Juan José Zúñiga, que en noviembre fue designado comandante general del Ejército, tiene una hoja de vida plagada de faltas y acusaciones, las que seguramente quiere ocultar con el violento discurso pronunciado en ocasión del aniversario del Ejército, cuando amenazó con neutralizar a quienes piden federalismo porque, en su criterio, ese modelo luego deviene en separatismo.

Zúñiga no ahorró adjetivos para descalificar a los cruceños que piden más descentralización en el manejo de los asuntos públicos. Los llamó vendepatrias, logieros, oligarcas y dijo que los militares ofrendarán sus vidas para frenar los intentos de desmembrar la patria y de desestabilizar al gobierno de Luis Arce.

El panfletario discurso parece ser una ofrenda al Movimiento al Socialismo (MAS), para que nadie recuerde que el general Zúñiga no merece el cargo, pero, al mismo tiempo se constituye en un peligro para el país, porque un comandante armado y camuflado pone la tropa al servicio de un partido.

El general olvida que, según la Constitución, los militares no deliberan y que deben estar al servicio de la patria y no de determinado partido político. No sólo eso, sino que muestra su ignorancia al creer que el federalismo es sinónimo de separatismo.

Según fuentes consultadas por este medio, Zúñiga ocupaba el puesto 48 de los 65 oficiales de la promoción 1990, por lo tanto, queda claro que no llegó al cargo por sus méritos, sino por ser servicial, obsecuente y prepotente.

En 2014, demás, Zúñiga junto a otros 12 militares fue sancionado con siete días de arresto por la desaparición de 2,7 millones de bolivianos que estaban destinados al pago del bono Juancito Pinto y de la renta Dignidad, cuando el general estaba a cargo de una unidad militar en Viacha.

Zúñiga, además, ha sido acusado por el expresidente Evo Morales de ser parte del grupo denominado Pachajchos, que era señalado por supuestas actividades ilícitas relacionadas con el contrabando, aunque Morales apuntó a él como el autor de un supuesto “plan negro” en su contra.

Por tanto, se entiende que la designación de Zúñiga es un mensaje no sólo para los enemigos políticos de Santa Cruz, sino también para Morales, que se ha convertido en el principal crítico del gobierno de Arce.

El discurso violento de Zúñiga, lejos de ser cuestionado por el Gobierno, ha sido avalado por el propio Arce, que en el mismo acto habló de un supuesto enemigo interno y de intentos de división y separatismo.

Con esos discursos, tanto el Presidente como su cuestionado general exacerban la polarización y, en vez de buscar el encuentro entre bolivianos, quieren una salida por el desastre, con armas y sangre ciudadana corriendo por las calles.