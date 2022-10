Pensiones, un callejón sin salida

Todo indica que el manejo del sistema de pensiones se dirige hacia un callejón sin salida debido a que corren los plazos para que los recursos de todos los aportantes pasen a manos de la Gestora Pública y, en paralelo, se van sumando nuevos sectores que rechazan el manejo estatal de sus jubilaciones o que piden participar de la administración de la Gestora.

La reciente protesta de los mineros de Huanuni atizó el debate sobre esta problemática, pues luego de causar zozobra a La Paz a plan de dinamitazos, consiguieron un compromiso para que el Gobierno paralice la migración de los datos de ese sector a la Gestora Pública.

El acuerdo, por un lado, devela la existencia de trabajadores privilegiados en Bolivia y, por el otro, sienta un peligroso precedente porque significa que los sectores que no estén de acuerdo con el manejo público de las pensiones pueden protestar para ser escuchados. Ante la evidencia de que el acuerdo no tiene pies ni cabeza, el Gobierno ha salido a aclarar que el mismo no implica que los mineros queden fuera de la naciente Gestora Pública, sino que únicamente se ha aceptado una paralización temporal del traspaso de sus datos.

Sea como fuere, el acuerdo con los mineros ha hecho crecer la ola de desconfianza hacia el Estado como administrador de las pensiones, pues existen sobrados ejemplos de mala gestión y corrupción de los recursos públicos. En ese marco, los maestros, los fabriles e incluso los médicos salieron a rechazar el traspaso de sus jubilaciones al sistema público.

De acuerdo al cronograma anunciado por el Gobierno, la Gestora empezó a inscribir nuevos aportantes desde el 9 de septiembre de este año y prevé concluir con la migración de los datos de 2,5 millones de trabajadores que ahora aportan a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) hasta mayo del próximo año.

Hay que recordar que la Gestora tuvo 12 años para arrancar, pero no lo hizo porque no tuvo la capacidad técnica para absorber el sistema de pensiones. Por tanto, es altamente probable que tampoco logre su objetivo en el nuevo plazo establecido hasta mayo. Hay que advertir que cualquier error cometido en esta tarea podría ser desastroso porque estamos hablando del dinero que cada uno de los bolivianos aporta para su jubilación.

Decíamos más arriba que la problemática se encamina hacia un callejón sin salida porque la Constitución Política del Estado establece que la dirección y administración del sistema de seguridad social corresponde al Estado, con control y participación social. Para que no queden dudas, indica que “los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados”.

Además del mandato constitucional, hay que recordar que un reciente fallo del Ciadi sobre el arbitraje presentado por la AFP Previsión BBVA estableció que el Estado debe recibir las acciones de BBVA hasta julio del próximo año. Es probable que el arbitraje de la AFP Futuro de Bolivia, que aún está en curso, tenga una resolución similar.

Lo que falta ahora es convencer a los trabajadores que el Estado es un buen administrador para hacerse cargo de sus jubilaciones, menuda tarea ante la abundante evidencia contraria.

Lo poco que se puede decir al respecto es que el Estado debe manejar con mucha responsabilidad el tema porque no hay nada más sensible para un trabajador que sus ingresos personales. La semana que concluye hemos visto, en la protesta de los mineros, apenas una pequeña demostración de lo que podría pasar de aquí hasta mayo.

No faltan las propuestas de solución, como la que lanzó el analista económico Gonzalo Chávez en sentido de que los trabajadores deberían tener la posibilidad de elegir entre una o dos gestoras públicas y una privada. La idea parece sensata, pero el asunto es cómo convencer al Gobierno de que la estatización no es la panacea del problema, cómo hacer para cambiar la Constitución Política del Estado en tiempo récord y cómo encarar el fallo del Ciadi sobre el traspaso de las acciones. El callejón, por ahora, no tiene salida.