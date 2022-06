Petro, nuevo presidente de Colombia

La segunda vuelta de las elecciones en Colombia ha dado por ganador a Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y exguerrillero que se convirtió a la democracia. La victoria la obtuvo con la coalición política Pacto Histórico.

Petro venció a su contrincante, el outsider y magnate de la construcción, Rodolfo Hernández, en una reñida elección presidencial que le dio el triunfo por un estrecho porcentaje: 50,44%, contra 47,31% de su rival.

Se trata de la tercera campaña presidencial de Petro, aunque es el primero de ocho intentos de los que tuvo la izquierda colombiana de llegar al poder. Cabe recordar que tres de sus predecesores ideológicos fueron asesinados en sus intentos.

Y junto con Petro, la conquista también corresponde a la primera mujer afrodescendiente en llegar a esa instancia: Francia Márquez, que es su vicepresidenta.

El resultado ha merecido atención mundial y ha sido recibido con plácemes por los líderes regionales: Gabriel Boric de Chile, Alberto Fernández de Argentina, Luis Arce de Bolivia, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Manuel López Obrador de México, Nicolás Maduro y Henrique Capriles (ambos de Venezuela) hicieron conocer sus salutaciones al nuevo mandatario, que asumirá funciones el 7 de agosto venidero.

Sus primeras palabras a su país fueron de alegría, pero sobre todo de reconciliación, luego de una campaña extremadamente polarizada en la que el miedo y la desinformación primaron en ambos lados del péndulo. Francia Márquez, por su parte, destacó que “después de 214 años” Colombia tendrá “un gobierno del pueblo (...) El gobierno de la gente de a pie, de los nadies y las nadies”, una frase que hizo parte central de su discurso electoral.

Petro anuncia que “lo que viene es un cambio de verdad”. Y en esta frase radican los temores y las esperanzas de Colombia para el futuro próximo.

Después de un periodo tenso de conflictos sociales y desencanto de la sociedad con la clase política, la evidente desigualdad y la crisis económica, Colombia verdaderamente ha apostado por un cambio, y es de esperar que su nuevo presidente conduzca transformaciones que necesita el país para ser más inclusivo y a la vez no perder su liderazgo económico regional. Asimismo, aunque representa a una mayoría de insatisfechos con el tradicional rumbo de la democracia de su país, Petro tiene ante sí el desafío de encarnar una necesaria reconciliación con la otra mitad de los electores, e intentar si no acercar al menos no continuar alimentando una polarización que ya lastima la convivencia social y no ha podido hacer frente a los altos índices de una violencia nunca resuelta.

Como cualquier presidente de la nación tendrá limitaciones derivadas de la Constitución Política de Colombia y la estructura del Estado, pero también podría encontrarse con frenos que probablemente en su caso estarán más tensados por su pasado beligerante de izquierda radical y por algunas de sus propuestas, que han sido calificadas como audaces, populistas e irresponsables y que generan nerviosismo en parte del país.

En Colombia, la Corte Constitucional representa un espacio importante de contrapeso para los diferentes mandatarios, y el Congreso –que es bicameral y donde tiene una importante representación, pero no una mayoría- tampoco está bajo su control; es más, fue elegido en marzo de este año y tiene vigencia hasta 2026. Son buenas noticias para una democracia que precisa cambios, pero no poderes absolutos, como toda nación.

Con todo, como señala la prensa colombiana, la victoria de Petro y Márquez representa un giro inmenso en la política de Colombia, un país donde han predominado el clasismo, el racismo y la guerra. Frente a los temores de que Petro termine alineado con los autoritarismos de la región, será el tiempo el que se ocupe de confirmar esa hipótesis o el que finalmente despeje las dudas frente al sello que imprimirá el nuevo presidente a su gestión.