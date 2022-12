Acabó la Copa Mundial de Fútbol con sus resultados y lecciones. Hubo de ambos. Fue según muchos, “la mejor final de la historia”, y es que lo que comenzó hace casi un mes, en un país cuestionado y con críticas sobre la organización e incluso sobre la fecha del certamen (que por primera vez se trasladó a final del año), terminó siendo una fiesta cohesionadora.

La Argentina tricampeona, con el mejor jugador del planeta en su escuadra, fue el centro de la atención, los festejos y la reflexión. Se produjo, después de mucho tiempo (36 años), una victoria para ese país, pero además de eso con un líder, Lionel Messi, que es un nuevo símbolo y catalizador de las pasiones por ese deporte que reúne a millones de personas en torno a una pelota.

Messi concentró una devoción casi religiosa en torno a su figura. No solamente por las gambetas y la capacidad de armar las jugadas ganadoras para su equipo, sino por una personalidad que encontró en esta Copa su madurez y máximo liderazgo. No se trató de un equipo con una figura, fue una figura dentro de un equipo y ese trabajo conjunto fue el que se tradujo en el triunfo del pasado domingo.

Ése ha sido uno de los elementos destacables que marcó diferencias en esta competencia tan rodeada de polémicas, pues junto a Messi y su papel como estrella de ese deporte, el mundo entero se vistió de fútbol.

Junto a los 80.000 espectadores concentrados en el estadio sede de la final, estuvieron cerca de 1.500 millones de personas que presenciaron el evento por televisión. Baste eso para considerar que se trata de un fenómeno global de gran importancia y una vitrina para apreciar el mundo más allá de las instancias de un partido.

Que Argentina tenga la hinchada más numerosa fuera de su país en el lejano Bangladesh, y que su principal jugador sea reconocido en cualquier punto del globo, dice mucho de cuanto representa este tipo de espectáculos para la sociedad moderna. En un momento de polarización social generalizada, con tan pocos espacios de acuerdos y consensos, el que un deporte sea capaz de concentrar tales niveles de atención y admiración, es definitivamente revelador. Es, como alguien decía, algo parecido a un credo que cohesiona en vez de distanciar, así sea cada cuatro años y por espacios limitados.

Esto no quita valor al contexto, y a pesar de la modernidad y las bondades ofrecidas en esta versión de la Copa Mundial por el país organizador, no se puede soslayar que quedó en evidencia que antes que el deporte, para los organizadores, priman las jugosas ganancias. Como se dijo antes de que arranque este campeonato, no es la primera vez que un país que viola abiertamente los derechos humanos y mantiene regímenes corruptos y poco democráticos se lava la cara siendo sede deportiva. Lo hizo, ya en 1978, la propia Argentina en plena dictadura. Pero estamos en pleno siglo XXI y no podemos mirar indiferentes la situación que viven las mujeres, los migrantes y las diversidades sexuales en un país como Catar. Lejos de quedar estas evidencias escondidas, fueron todavía más visibles durante el mes de duración del certamen y no sólo se eclipsó todo debate posible sobre el tema, sino que se amenazó con sanciones a quienes insistan con manifestarse en contra de estas situaciones inaceptables.

Este silencio obligado y cómplice quedó expuesto con la noticia de la posible ejecución del futbolista profesional iraní Amir Nasr-Azadani, de 26 años, acusado de participar en las protestas en favor de los derechos de las mujeres en su país. Irán, como sabemos, viene reprimiendo duramente a quienes protestan por la situación de las mujeres, tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, que fue detenida el 16 de septiembre por “policía de la moral” por portar de forma “inadecuada” su velo o “hijab”.

¿Es posible abstraer hechos como los mencionados de la práctica de un deporte que cohesiona en momentos en que, por otra parte, la humanidad entera persigue lazos que la integren en vez de confrontarla? Es difícil llegar a una conclusión al respecto, pero por unas horas podemos quedarnos con la imagen y las palabras de algunos de los deportistas que pasaron por las canchas de Catar con su mensaje de talento, disciplina y esperanza, para que todos nos pongamos, al mismo tiempo, la camiseta.