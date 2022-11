Presidente, evite el peor error de su gobierno

Señor Presidente, el país se encuentra ante una encrucijada y usted, que tiene la decisión en sus manos, no puede permitirse el lujo de cometer un error, que puede ser el peor de su gobierno. Una equivocación suya podría llevarlo a arrepentirse cuando sea demasiado tarde y podría causar mucho sufrimiento y pérdidas al pueblo boliviano.

El país está sumido en un absurdo conflicto que está a punto de cumplir 20 días únicamente porque sus líderes están midiendo fuerzas, porque ninguno quiere conceder, porque todos quieren salir victoriosos.

Pero, entre los dirigentes cruceños y usted, Presidente, quienes tienen la razón y la ley de su lado son ellos, porque el censo debe hacerse cada 10 años, para lo que ya estamos a destiempo. Lo que queda, entonces, es realizarlo en 2023, tal como piden los sectores movilizados.

No son los técnicos de las regiones quienes no han podido demostrar que el censo puede realizarse en 2023, como afirman sus ministros; son los funcionarios del INE quienes han mostrado ineficiencia y negligencia por no haber cumplido con sus tareas a tiempo.

Los argumentos supuestamente técnicos son infundados. Hay tiempo de sobra para la contratación de una empresa para la impresión de boletas, la importación de papel no es un problema y la terciarización de la captura de datos puede realizarse en apenas meses.

Usted sabe que, en el fondo, la negativa no tiene que ver con asuntos logísticos o técnicos, sino con una decisión política.

En medio de esta pulseta, Presidente, los costos no son para unos cuantos empresarios cruceños, sino para el país en su conjunto. El cerco ordenado por su partido fue irresponsable porque provocó una parálisis dañina en la economía cruceña y afectó al resto del país. Lo curioso es que esa medida le afecta a usted también, porque seguramente la recaudación tributaria caerá considerablemente. El conflicto, además, se constituirá en un freno a la reactivación económica de la que tanto usted se ufana, porque habrá fuga de capitales, lo cual aumentará el riesgo en momentos en que las reservas internacionales están en niveles bajísimos.

Un conflicto irresuelto, además, es el caldo de cultivo para más protestas y demandas insatisfechas, lo que no hace otra cosa que generar inestabilidad y más violencia.

Utilizar el conflicto del censo para neutralizar a la oposición es un gravísimo error de su parte porque está logrando el efecto contrario. Los antiguos líderes cruceños se sienten empoderados y ahora están surgiendo nuevos dirigentes.

Como su estrategia está obtenido resultados contrarios, no vaya a querer replicar la receta del caso terrorismo porque, como ha visto, la verdad siempre sale a flote con los riesgos procesales que eso implica. La participación del MAS y del gobierno en el curso del conflicto son evidentes en el cerco a Santa Cruz, que es un hecho condenable a nivel internacional; en el bloqueo a la refinería con un ministro como protagonista; y en la instrumentalización de la Policía para proteger a los sectores del MAS y reprimir a los que piden censo.

Una victoria coyuntural acarreará el conflicto para futuras fases del censo, lo que lo llevará a gobernar en un ambiente de constante asedio, situación de la que podría aprovechar su ahora principal rival político, el expresidente Evo Morales, para pedir el acortamiento de su mandato o para reclamar la candidatura del MAS.

Por otro lado, un enfrentamiento con Santa Cruz es un grave error estratégico que se verá reflejado a mediano y largo plazo, porque ese departamento es el motor económico del país y en una década la mitad de la población boliviana vivirá en esa región. El conflicto que, a ojos de sus ministros, es únicamente un asunto de Camacho y sus amigos, es en realidad de un pueblo que se siente despreciado, acosado y desatendido.

Finalmente, su equipo de estrategia política se ha aplazado porque usted ha perdido imagen, el gobierno no ha ganado nada, el costo económico y social es muy alto y, lejos de neutralizar a la oposición, la oposición está saliendo fortalecida.

Señor Presidente, está a tiempo de dar un giro a la estrategia, aceptar el censo para el 2023, acabar con el conflicto, darle paz al país para retomar la reactivación económica y allanar los próximos tres años de su gobierno. Está a tiempo de evitar el peor error de su gestión.